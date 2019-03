“Abordagem radical e punitiva não é justiça”: ONG denuncia tortura contra 1500 crianças por alegadas ligações ao Daesh

Cerca de 1500 crianças estão detidas no Iraque – e nas áreas do país controladas pelos curdos – por alegadas ligações ao Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico. A denúncia é feita pela organização não-governamental Human Rights Watch (HRW) num relatório divulgado esta quarta-feira.

Segundo a HRW, no final de 2018, era aquele o número aproximado de crianças detidas, sendo que pelo menos 185 crianças estrangeiras foram condenadas a cumprir penas de prisão por terrorismo, de acordo com dados do próprio Governo iraquiano.

O documento revela ainda que frequentemente as autoridades locais prendem e julgam crianças de forma arbitrária, recorrendo à tortura com vista à obtenção de confissões. Os suspeitos acabam também por ser condenados em julgamentos precipitados e injustos, acrescenta a HRW.

“Esta abordagem radical e punitiva não é justiça”

Em novembro do ano passado, a organização entrevistou 29 crianças detidas por suspeitas de ligação ao Daesh. O relatório diz que 19 dos suspeitos afirmam ter sido torturados, incluindo em espancamentos com canos de plástico, cabos elétricos ou barras.

A maioria dos entrevistados confessa que se juntou à organização terrorista devido a necessidades económicas ou à pressão de familiares ou amigos. Alguns citam problemas familiares ou o desejo de conseguir estatuto social como motivação, aponta o documento.

“Esta abordagem radical e punitiva não é justiça e criará consequências negativas para muitas destas crianças”, defende a diretora de defesa dos direitos das crianças da HRW, Jo Becker.

Crianças devem ser reabilitadas e reintegradas, recomenda HRW

As crianças iraquianas entretanto libertadas têm medo de voltar a casa por causa do estigma de terem pertencido ao Daesh e da ameaça de ataques de vingança, nota ainda a organização.

A HRW lembra que o direito internacional reconhece as crianças recrutadas por grupos armados primeiramente como vítimas que devem ser reabilitadas e reintegradas na sociedade. A organização exorta, por isso, as autoridades iraquianas e curdas a modificarem a legislação antiterrorismo para acabarem com estas detenções, sublinhando que violam a lei internacional.

As autoridades visadas não fizeram, até ao momento, qualquer comentário às conclusões e recomendações do relatório.