O cerco aperta-se. Democratas lançam investigação abrangente aos negócios, vida política e pessoal de Trump

A palavra "destituição" paira como uma ameaça sobre Donald Trump praticamente desde que foi eleito, mas desta vez a hipótese parece ser para levar a sério, diz a imprensa norte-americana. Esta segunda-feira, a Câmara dos Representantes americana, controlada desde o fim do ano passado pelos democratas, anunciou uma investigação muito abrangente que cobrirá todas as áreas da vida de Trump, pretendendo esclarecer várias polémicas e investigar suspeitas de obstrução à Justiça ou uso do cargo de presidente para benefício pessoal.

O primeiro passo está dado: os democratas anunciaram que já seguiram pedidos de informação, documentação, ficheiros áudio e vídeos para um total de 81 entidades, instituições e indivíduos. Entre os recetores desses pedidos estão, por exemplo, a Casa Branca, a equipa de campanha de Trump, a Fundação Trump, o Departamento de Justiça, o FBI, familiares como os filhos Eric ou Donald Jr. e funcionários ou antigos funcionários como o ex-advogado Michael Cohen (que, segundo o "The New York Times", recebeu um pedido de documentos com três páginas, dias depois de ter testemunhado contra o antigo chefe e o ter acusado de ser "mentiroso" e "racista").

Segundo adiantou a Comissão Juidicial da Câmara dos Representantes, a enchente de documentos servirá para investigar suspeitas de obstrução de Justiça, corrupção, abuso de poder e uso do cargo para benefício pessoal. Entre os assuntos a abordar, segundo a documentação que foi pedida, estarão o pagamento a Stormy Daniels para esconder o caso extraconjugal do presidente, o despedimento do antigo diretor da CIA James Comey, tentativas de despedimento do procurador especial Robert Mueller ou ligações da campanha Trump à Rússia.

O facto de várias destas matérias poderem coincidir com as investigações de Mueller não preocupa os democratas, uma vez que importa trazer as novas investigações e os seus resultados ao público, garantiu Jerrold Nadler, presidente da Comissão Judicial, citado pela imprensa norte-americana. "Vamos agir rapidamente para recolher esta informação, avaliar as provas e seguir as pistas com total transparência para com o povo americano", declarou, acrescentando que haverá audiências públicas neste caso.

Numa investigação que, escreve a CNN, acaba de tornar quase toda a gente que pertence ao universo Trump uma potencial testemunha, a Comissão poderá ter problemas em obter todos os documentos a que quer ter acesso, podendo o próprio presidente escudar-se nos privilégios do seu cargo para vedar algumas informações. A Casa Branca já veio dizer que considera esta investigação "abusiva", alegando que esta tem por objetivo atingir o presidente.

Certo é que, com esta iniciativa, multiplicam-se as referências um possível processo de destituição - que tem começado sempre pela Comissão Judicial da Câmara dos Representantes, com base em acusações parecidas com as que estão a ser usadas para fundamentar a nova investigação. A ideia parece ser agora fazer um trabalho mais aprofundado sobre todo o universo Trump e as suspeitas que recaem sobre o presidente, unindo pontas soltas ou temas que fazem parte de outras investigações sem aparente ligação entre si.