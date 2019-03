Trevor Noah obrigado a pedir desculpa após piada sobre conflito em Caxemira

Uma piada sobre a escalada da tensão entre a Índia e Paquistão, devido à disputa de Caxemira, foi alvo de fortes críticas nas redes sociais. O autor da sátira, o comediante Trevor Noah, viu-se mesmo obrigado a apresentar um pedido de desculpas devido à repercussão que a mesma teve no Twitter, no Facebook e no Youtube.

Foi num programa do “Daily Show” que o comediante e apresentador deste talk show brincou com o conflito entre a Índia e o Paquistão, afirmando que a guerra entre estes dois países iria entreter o mundo e poderia ser “a mais longa guerra de todos os tempo – outro número de dança.”

A piada causou mal estar entre os indianos e paquistaneses que apelidaram o comediante sul-africano de “racista” e “insensível”, escreve a BBC.

Nas redes sociais, Trevor Noah admitiu que a sua brincadeira foi desnecessária, pedindo desculpa aos utilizadores dos dois países. “Peço desculpa se essa piada vos magoou, não era esse o meu objetivo. Eu, por vezes, utilizo o processo de dor e desconforto no meu trabalho”, justificou.

Segundo o apresentador é “maravilhoso” perceber que a sua “piada sobre o conflito entre a Índia e o Paquistão teve mais impacto do que a própria história do conflito [nas redes sociais]. Às vezes parece que as pessoas são mais ofendidas pelas piadas dos comediantes sobre um assunto do que pelo próprio assunto”, lamentou num post no Twitter.

Desde há duas semanas que a violência aumentou na região. Foi o atentado de 14 de fevereiro que causou a morte de pelo menos 40 soldados indianos – e cuja responsabilidade pelo mesmo é negada por Islamabad – que levou ao aumento da tensão entre o Paquistão e a Índia.

A Índia respondeu com um ataque aéreo no dia 26 de fevereiro, aumentando ainda mais a tensão na região. Dezenas de pessoas morreram nos dois lados nos últimos anos, após trocas de tiros na zona da Linha de Controlo.

A região de Caxemira é reivindicada pelos dois países desde o fim da colonização britânica, em 1947.