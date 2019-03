Tornado no estado norte-americano do Alabama faz pelo menos 23 mortos

Pelo menos 23 pessoas morreram na sequência da passagem de um tornado, este domingo, por Lee County, no estado norte-americano do Alabama. As equipas de resgate, que procuram entre os escombros das casas destruídas, alertam que o número de mortos deverá aumentar.

“O desafio é o grande volume de escombros onde todas as casas se situavam. É o maior de que me consigo lembrar”, disse o xerife de Lee County, Jay Jones, em entrevista à CNN, citado pela agência Reuters.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, pediu aos habitantes do Alabama e de outras áreas afetadas pelas tempestades para serem “cuidadosos” e permanecerem “seguros”. “Os tornados e as tempestades foram verdadeiramente violentos e podem estar a chegar mais”, escreveu no Twitter.

“Vamos ficar aqui a noite toda”

O coronel Bill Harris, de Lee County, disse ao jornal “The Birmingham News” que ainda havia “pessoas a serem retiradas dos escombros”. “Vamos ficar aqui a noite toda”, acrescentou.

O East Alabama Medical Center, na cidade de Opelika, anunciou, em comunicado, que estava a tratar mais de 40 pacientes como resultado do tornado e contava receber mais. Alguns pacientes foram enviados para outros hospitais, disse ainda.

A governadora do Alabama, Kay Ivey, alertou para a possibilidade de mais condições meteorológicas adversas. O estado de emergência, emitido a 23 de fevereiro por causa de inundações, seria alargado, anunciou.

As escolas do Lee County estarão encerradas esta segunda-feira.

No estado vizinho da Geórgia, tempestades, incluindo pelo menos um possível tornado, arrancaram árvores, destruíram casas e deixaram inicialmente 21 mil clientes sem eletricidade.