Seul propõe reuniões com EUA e Coreia do Norte após cimeira falhada

A Coreia do Sul propôs conversações com os Estados Unidos e a Coreia do Norte com o objetivo de relançar o diálogo sobre a desnuclearização após a cimeira em Hanói, anunciou esta segunda-feira a ministra dos Negócios Estrangeiros sul-coreano.

O responsável pela diplomacia sul-coreana, Kang Kyung-wha, indicou, numa reunião do Conselho de Segurança Nacional (CSN), que Seul procurará realizar reuniões com o formato de diálogo multilateral e que inclui responsáveis dos três países e especialistas do sector privado.

Durante a reunião do CSN, presidida pelo chefe de Estado sul-coreano, Moon Jae-in, e convocada por ocasião da cimeira, o Presidente Moon defendeu a sua convicção de que a "Coreia do Norte e os Estados Unidos vão alcançar um acordo final".

"Contudo, peço-lhes que trabalhem para encontrarem um recomeço rápido das reuniões de trabalho entre ambas as partes, porque não queremos que essa situação de impasse se prolongue", acrescentou o Presidente sul-coreano, segundo um comunicado divulgado pelo seu gabinete no final da reunião.

Moon Jae-in também salientou a importância de Washington e Pyongyang terem evitado aumentar a tensão após a ausência de acordo, ressalvando que isso aponta para avanços no futuro.

A cimeira entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, em Hanói, no Vietname, na semana passada, começou com sinais de harmonia entre o Presidente dos EUA e o da Coreia do Norte, mas o entendimento esbarrou na questão da desnuclearização da península coreana, sem que houvesse possibilidade de um acordo.

No primeiro de dois dias de cimeira, quarta e quinta-feira, o líder norte-coreano respondeu pela primeira vez a perguntas de jornalistas ocidentais sobre a questão nuclear, mostrando-se disposto a encontrar uma solução para o problema com Trump.

Mas, no segundo dia, a cimeira terminou mais cedo do que o previsto e sem uma declaração conjunta, tendo sido considerada um fracasso por vários analistas.

Em janeiro, delegações dos EUA e da Coreia do Norte participaram numa reunião não anunciada na Suécia, para preparar uma nova cimeira entre os líderes dos dois países.

Nas reuniões preparatórias, segundo os mediadores suecos, foram abordadas questões relacionadas com a participação dos EUA no desenvolvimento económico da Coreia do Norte, bem como os próximos passos a dar para assegurar a efetiva desnuclearização da península coreana.