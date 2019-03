Presidente da Argélia confirma recandidatura mas não leva mandato até ao fim. “Escutei o clamor sincero dos manifestantes”

O Presidente da Argélia, Abdelaziz Bouteflika, confirmou este domingo que irá concorrer às eleições de abril mas disse que não cumprirá um eventual quinto mandato até ao fim. A proposta, que chegou na forma de uma carta lida na televisão estatal, foi uma resposta aos protestos nacionais que o anúncio da sua recandidatura provocou.

Bouteflika, de 82 anos, é raramente visto em público desde que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em 2013. Caso vença as eleições, realizará uma “conferência nacional inclusiva” seguida de uma votação para determinar o próximo Presidente do país, sendo que já não disputará essas eleições, prometeu.

“Escutei o clamor sincero dos manifestantes e, em particular, dos milhares de jovens que me questionaram sobre o futuro do nosso país”, dizia a carta, lida por uma apresentadora da EPTV. “Estes jovens expressam uma compreensível preocupação com as incertezas que enfrentam. Tenho o dever e a vontade de apaziguar os corações e os espíritos dos meus compatriotas”, acrescentou.

“O Presidente está inconsciente, já não existe”

Este domingo, à medida que se aproximava o prazo da meia-noite para os candidatos se registarem, foi dia de novos protestos, que têm sido os maiores desde que Bouteflika chegou ao poder há 20 anos. Ao anoitecer, já depois de a proposta do Presidente ter sido anunciada, os jovens voltaram a marchar na capital, Argel.

“Não nos opomos ao Presidente. Ele está inconsciente, ele já não existe. Os seus generais e quem lhe é próximo estão a fazer o que querem nas suas costas”, disse um manifestante à agência de notícias France-Presse.

O gestor da campanha de Bouteflika apresentou os documentos em nome do Presidente, que está a receber tratamento médico na Suíça. A comissão eleitoral tinha dito que os candidatos precisavam de os submeter pessoalmente mas o Conselho Constitucional deliberou que o Presidente não precisava de estar fisicamente presente.

Ex-primeiro-ministro Ali Benflis não irá concorrer

Entre os seis outros candidatos que se registaram formalmente encontra-se o general aposentado Ali Ghediri, que prometeu levar “mudança” à Argélia. Dois partidos da oposição – o Partido Trabalhista e o Movimento Islâmico da Sociedade pela Paz – anunciaram que irão boicotar as eleições. O ex-primeiro-ministro Ali Benflis, que desafiou Bouteflika noutras votações, também não irá concorrer.

Apesar dos protestos, Bouteflika surge como o provável vencedor das eleições.

Eleito Presidente pela primeira vez em 1999, Bouteflika é visto como o responsável pelo fim da guerra civil, que terá feito mais de 100 mil mortos. Em 2011, em plena Primavera Árabe, irromperam protestos contra os preços dos alimentos e o desemprego. Respondendo a uma das principais exigências dos manifestantes, o Presidente levantou um estado de emergência de quase duas décadas.

Após o AVC, Bouteflika foi reeleito numa votação contestada pela oposição, tendo dissolvido a poderosa agência de espionagem argelina e substituindo-a por um organismo leal a ele.