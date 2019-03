Organização solidária do Príncipe Carlos recebeu milhões de empresa 'offshore' usada para lavar dinheiro da Rússia

Uma organização de solidariedade gerida pelo Príncipe Carlos recebeu doações de uma empresa sedeada num 'offshore' usada para lavar dinheiro proveniente da Rússia, um esquema que está a ser investigado pelas autoridades, revela esta segunda-feiro o jornal britânico “The Guardian”.

A informação foi conseguida através do Projeto de Denúncia de Crime Organizado e Corrupção e do site 15min.lt (Lituânia), que tiveram acesso a 1,3 milhões de transações bancárias e partilharam-nas com os parceiros de comunicação, incluindo o jornal britânico “The Guardian”. É, segundo a publicação, uma das mais maiores fugas de informação bancária de sempre.

No total estima-se que, entre todos os documentos obtidos, estejam em causa 4,6 mil milhões de dólares enviados para a Europa e os EUA a partir de uma rede de 70 empresas 'offshore' com contas na Lituânia.

Não existe qualquer comprovativo de onde veio o dinheiro, embora haja indicação de que somas de origem criminosa e também de origem legal tenham sido misturados antes de chegar ao sistema bancário. O dinheiro foi usado para pagar compras de luxo: jatos, iates, casas, férias, bilhetes para jogos de futebol e escolas inglesas de elite.

A fuga centra-se no Troika Dialog, um dos maiores bancos de investimento russo, liderado por Ruben Vardanyan, um financeiro arménio próximo de Putin. Desde 2004, e durante oito anos, o banco esteve na origem de operações que fizeram com que o dinheiro em causa circulasse.