Marido de Shamina Begum diz que quer ir viver com ela e o filho na Holanda

Os dois jovens europeus, que se conheceram na Síria, para onde tinham ido para se juntarem ao Daesh, não deverão poder concretizar tão cedo a sua intenção de terem uma vida familiar “normal” na Europa. Reidijik encontra-se detido num campo sob controle curdo e alega que já tinha abandonado o Daesh há algum tempo

O marido de Shamina Begum, a jovem britânica que se foi juntar ao Daesh em 2015 e agora apelou às autoridades do seu país de origem para a deixarem regressar com o filho que acaba de dar à luz - apenas para ver o secretário (ministro) do Interior comunicar-lhe a intenção de a privar da nacionalidade britânica - deu ele próprio uma entrevista em que diz que gostava de voltar à Holanda, de onde é natural, para viver na companhia da sua mulher e do filho.

Yago Riedijik, atualmente com 27 anos, tinha 23 quando se casou com Begum. Filho de um engenheiro, viveu uma confortável existência de classe média até se deixar radicalizar 'online'. Uma vez na Síria, combateu nas fileiras do Daesh. Embora garanta que não massacrou ninguém, admite ter participado no apedrejamento de uma mulher. Como ela se conseguiu soltar, a sua vida acabou por ser poupada. Nessas condições a regra é não continuar o apedrejamento, explicou ele à BBC.

Conheceu Begum em 2015 e diz que inicialmente não tencionava casar-se, até por ela ser demasiado nova (tinha 15 anos, o que faz dele um violador à luz da lei britânica). A insistência dela convenceu-o, e acabaram por casar e ter três filhos, dos quais os primeiros dois morreram. O último é o que ela agora deu à luz no campo de refugiados sírio onde se encontra detida - ou encontrava, pois a possibilidade dada ao seu caso parece ter levado a que fosse mudada para outro local.

Reidijik também se encontra detido num campo sob controle curdo. Diz que já tinha abandonado o Daesh há algum tempo, e que o grupo o torturou por suspeitar de ser um espião. Mas como é formalmente considerado um terrorista no seu país, enfrenta uma pena de seis anos de cadeia se voltar para lá. Mesmo assim, é o que deseja fazer.

Diz que a sua visão das coisas mudou. "Hoje compreendo os privilégios com que vivia. O privilégio de viver lá como cidadão. E, claro, compreendo que muita gente tem problemas com o que eu fiz. Aceito a responsabilidade, cumprirei a minha sentença. Mas espero poder regressar a uma vida normal e criar uma família", afirmou à BBC.

Resta saber se a Holanda autoriza. A atitude do Reino Unido em relação à sua esposa não é encorajadora, como não o é o facto de a Holanda ter retirado a nacionalidade a um cidadão seu por motivos semelhantes. De qualquer forma, em relação a Begum, Reidijik assegura que ela não participou em quaisquer atividades criminosas (à parte a de se ter juntado a um grupo terrorista). "Mantive-a numa concha protetora", assegura.

É a versão que ela própria apresentou à Sky News. Explica que viajou para a Síria porque os seus pais não a deixavam casar e se deixou seduzir pela perspetiva de uma vida de família ideal. "Quando fui para a Síria, era apenas uma dona de casa, durante os quatro anos inteiros - fiquei em casa, tomei conta do meu marido e dos meus filhos", diz .

Vários políticos e juristas britânicas apoiam a sua pretensão. O líder do partido trabalhista, Jeremy Corbyn, confirmou que Begum tem o direito de regressar ao país, independentemente de ser obrigada a prestar contas do que fez. Reidijik pediu ao entrevistador da BBC para dizer a Begum "que a amo e que tenha paciência". Como ambos renunciaram aos seus passaportes quando aderiram ao Daesh, é provável que a paciência necessária tenha mesmo de ser muita.