Juan Guaidó já chegou à Venezuela. “Seguimos em frente, não temos medo”

“Estamos do lado da democracia. Seguimos em frente, não temos medo”, afirmou Juan Guaidó, o autoproclamado presidente interino da Venezuela, à chegada ao aeroporto de Caracas, esta segunda-feira.

A sua chegada ao país, após uma ronda de visitas pela América do Sul, era aguardada com alguma expectativa sobretudo depois de este ter desrespeitado a ordem de proibição de saída do país decretada pelo Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela. Com o seu regresso, enfrenta a possibilidade de ser detido.

Esta segunda-feira de manhã, os EUA ameaçaram responder a qualquer entrave ou incidente que viesse a acontecer no contexto da chegada de Guaidó. “Qualquer ameaça contra o regresso seguro terá uma resposta forte e significativa por parte dos EUA e da comunidade internacional”, afirmou o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, numa mensagem publicada no Twitter. Antes disso, tanto o Brasil como o Reino Unido e a União Europeia já tinham defendido um regresso sem percalços.

Federica Mogherini, chefe da diplomacia europeia, afirmou que “qualquer ação contra a liberdade, segurança ou a integridade pessoal do líder da Assembleia Nacional da Venezuela representará uma grande escalada de tensões e mereceria a firme condenação da comunidade internacional”. Já Jeremy Hunt, ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, exigiu que o regime de Maduro garantisse a “liberdade” de Guaidó e deixou um aviso. “O mundo inteiro está atento.”

Juan Guiadó anunciou a sua chegada no sábado passado e, nessa ocasião, convocou manifestações para hoje e terça-feira. Entretanto, a coligação de partidos contrários ao Governo do Presidente Nicolás Maduro, a Mesa da União Democrática (MUD), convocou concentrações em 23 estados do país e na capital. Centenas de apoiantes encontram-se neste momento na capital venezuelana à sua espera, concentrados na praça Alfredo Sadel, diz o “El País”.

Nos últimos 10 dias, Guaidó visitou a Colômbia (onde acompanhou a tentativa de distribuição da ajuda humanitária através da fronteira em Cucutá), o Brasil, o Paraguai, a Argentina e o Equador, tendo sido, em cada um destes países, recebido com honras de chefe de Estado.

Os EUA já reagiram à sua chegada “segura”, considerando-a de “extrema importância”, afirmou o vice-presidente, Mike Pence, reiterando a ameaça já feita: “Qualquer violência ou ato de intimidação não vão ser tolerados e terão uma resposta imediata.”