Iémen. Acordo de paz em Hodeida “poderá estar morto dentro de alguma semanas”, alerta MNE britânico

Um acordo de paz na principal cidade portuária do Iémen “poderá estar morto dentro de alguma semanas”, anunciou o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt, no final de uma visita ao país.

O Governo iemenita e o movimento rebelde de houthis ainda não implementaram um plano, mediado pela Nações Unidas (ONU), para a retirada das forças à volta de Hodeida. O porto da cidade, controlado pelos rebeldes houthis desde 2014, constitui uma porta de entrada prioritária de bens essenciais para dois terços da população. Cerca de 80% da ajuda humanitária, combustível e bens comerciais chega através do porto.

O ministro informou que 80 mil crianças já morreram de fome no país e que mais de 20 milhões de pessoas sofrem de privações alimentares muito graves.

A retirada de Hodeida é uma parte crucial do cessar-fogo acordado na Suécia em dezembro. O acordo prevê a libertação de milhares de prisioneiros, o que também ainda não aconteceu.

“A última oportunidade”

Hunt, que, lembra a BBC, é o primeiro chefe da diplomacia ocidental a visitar o país desde o início do conflito, disse que os dois lados estavam agora perante “a última oportunidade”. A partir da cidade portuária de Áden, que se encontra sob o controlo do Governo iemenita, Hunt incitou as duas partes a assumirem os riscos necessários para garantirem a paz.

No mês passado, o enviado especial da ONU ao país, Martin Griffiths, e o coordenador da ajuda humanitária, Mark Lowcock, alertaram que o grão acumulado num armazém do porto de Hodeida daria para “alimentar 3,7 milhões de pessoas durante um mês”. No entanto, o local está “inacessível” e o grão “corre o risco de apodrecer”, sublinharam.

A maior crise humanitária do mundo

O conflito armado no Iémen começou em 2014, quando os rebeldes xiitas houthis ocuparam a capital, Sanaa, e várias províncias do país, e generalizou-se a partir da intervenção militar da coligação sunita, liderada pela Arábia Saudita, em março de 2015.

Segundo a ONU, o país é palco da maior crise humanitária do mundo, com milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar e dependentes da ajuda internacional. Pelo menos 6800 civis foram mortos e mais de 10 mil ficaram feridos nos combates.