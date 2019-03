Frente Democrática do Povo Centro-Africano retira-se do processo de paz

A Frente Democrática do Povo Centro-Africano (CDPF) retirou-se do processo de paz na República Centro Africana, anunciou esta segunda-feira este grupo, um dos 14 que assinou o acordo de paz, em fevereiro, com as autoridades deste país.

"A CDPF decidiu simplesmente retirar-se do processo de paz" devido ao novo Governo, que "está longe de ser inclusivo" e não cumpre, assim, o acordo de Cartum, disse o grupo numa nota de imprensa citada pela agência noticiosa AFP.

A CDPF, liderada por Abdoulaye Miskine, tem uma forte implantação no noroeste da RCA, mas não tem uma presença significativa à escala nacional, nota a AFP, dando conta de que não ficou explícito que o grupo se tenha retirado do acordo de paz.

No domingo à noite, a Frente Popular para o Renascimento da República Centro-Africana (FPRC), um dos principais grupos armados da RCA, signatário do acordo de paz assinado no início de fevereiro entre Bangui e 14 grupos armados, acusou o Governo de desrespeitar os seus compromissos na formação do novo executivo.

As autoridades "dão prova de má-fé, de amadorismo e incompetência", afirmou a FPRC à AFP.

O novo governo da República Centro-Africana (RCA) foi anunciado no domingo, em conformidade com o acordo de paz, que prevê a formação de um "governo inclusivo", porém, não houve mudanças em nenhuma das pastas centrais -- Defesa, Finanças, Justiça, Negócios Estrangeiros, Comunicação, Interior e Economia.

"Ao brincar ao 'gira o disco e toca o mesmo', o Presidente da República (...) acaba de matar no ovo a esperança do povo centro-africano no acordo de paz", avança o comunicado, assinado pelo líder do FPRC, Nouredine Adam, que não é explícito quanto à hipótese de o grupo vir a retirar-se de outros pontos do acordo.

O grupo sublinha que "não participará num governo de fachada", mas Nouredine Adam não esclarece se os membros do FPRC se sentarão na "comissão inclusiva", prevista no acordo para "qualificar e propor quaisquer ações suscetíveis de serem tomadas em matéria de justiça".

"Albert Einstein diz que 'loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual'", disse ainda o líder do FPRC.

O acordo de paz definido em Cartum, capital do Sudão, e assinado em Bangui em 6 de fevereiro entre o executivo centro-africano e 14 grupos armados, previa a formação de um governo inclusivo.

O governo anunciado este domingo não mexe nas pastas da Defesa, Finanças, Justiça, Negócios Estrangeiros, Comunicação, Interior e Economia, tendo os seus titulares sido reconduzidos.

Entre as mudanças mais significativas está a entrada de Maxime Mokom, chefe do grupo armado anti-Balaka, as milícias autoproclamadas de autodefesa, e aliado dos principais grupos armados, para ministro do Desarmamento, Desmobilização, Reinserção e Repatriamento.

O porta-voz do grupo armado Unidade para a Paz na RCA, Souleymane Daouda, será o novo ministro da Pecuária, enquanto Hamza Guismala, braço direito de Noureddine Adam, foi nomeado para a pasta do Desenvolvimento Energético e dos Recursos Hidráulicos, mas pode não assumir funções, atendendo à posição da FPRC agora anunciada.

O Movimento Patriótico para a RCA viu um dos seus membros mais importantes, Adam Chaibou, ser nomeado ministro da Modernização.

O grupo armado Unidade para a Paz na RCA, a Frente Popular para o Renascimento da RCA, o Movimento Patriótico para a RCA e os anti-Balaka são aliados e repartem entre si uma grande parte do território.

Por fim, o secretário-geral do Kwa Na Kwa, o partido do antigo Presidente François Bozizé, perseguido e exilado no Uganda, foi nomeado ministro da Administração Pública.

A RCA, palco de um conflito desde 2013, tem 80% do território ocupado por 15 grupos armados que disputam os recursos minerais do país.

Depois do dia 6 de fevereiro, data da assinatura do acordo em Bangui, houve alguns incidentes armados no país, mas não foi registado nenhum combate de maior dimensão.

Esse acordo, o oitavo desde o início da crise, começou a ser preparado depois de julho de 2017 pela União Africana e aclamado por todas partes da RCA.

O país está entre os mais pobres do mundo, apesar da riqueza dos seus solos em diamantes, ouro e urânio.

A RCA caiu no caos e na violência em 2013, depois do derrube do ex-presidente François Bozizé por grupos armados juntos na designada Séléka (coligação, na língua franca local), o que suscitou a oposição de outras milícias, agrupadas sob a designação anti-Balaka.

O conflito neste país, com o tamanho da França e uma população que é menos de metade da portuguesa (4,6 milhões), já provocou 700 mil deslocados e 570 mil refugiados e colocou 2,5 milhões de pessoas a necessitarem de ajuda humanitária.

Portugal tem empenhados 193 militares na missão das Nações Unidas na RCA (Minusca), 179 dos quais constituem-se como força de reação imediata, sediados em Bangui, mais 14 no quartel-general, cujo segundo comandante é o general português Marcos Serronha.

Na missão de formação e aconselhamento da União Europeia neste país, comandada por Portugal até ao próximo mês de julho, estão 63 militares, segundo dados do Estado-Maior-General das Forças Armadas.