EUA reduzem nível de representação diplomática junto dos palestinianos

O consulado-geral dos Estados Unidos em Jerusalém, que servia de representação diplomática junto dos palestinianos, deixou esta segunda-feira de existir, sendo absorvido pela embaixada norte-americana em Israel, transferida em 2018 de Telavive para aquela cidade.

Os Estados Unidos reduzem assim o estatuto da sua representação diplomática junto dos palestinianos na última de uma série de medidas que os dirigentes palestinianos veem como um ataque à sua causa.

"A 4 de março de 2019, o consulado-geral dos Estados Unidos em Jerusalém funde-se com a embaixada dos EUA em Jerusalém para formar uma única missão diplomática", indicou o Departamento de Estado num comunicado.

O Departamento de Estado, que tinha anunciado a "fusão" em outubro, repetiu que esta é motivada apenas por uma preocupação "de eficácia" diplomática e "não significa uma alteração da política norte-americana em relação a Jerusalém" e aos territórios palestinianos.

É "o último prego no caixão" do papel histórico de mediador desempenhado pelos Estados Unidos, escreveu na rede social Twitter o "número dois" da Organização de Libertação da Palestina (OLP), Saeb Erekat.

"A administração norte-americana coloca a Palestina sob controlo de Israel", indignou-se Hanan Ashrawi, outra responsável da OLP.

Com o encerramento do consulado-geral, os Estados Unidos passam a ser uma das únicas grandes potências que não têm representação junto dos palestinianos.

A titular do posto, Karen Sasahara, deixa as funções em Jerusalém e o consulado é substituído pela Unidades dos Assuntos Palestinianos integrada na embaixada.

Preocupante para os responsáveis palestinianos é o facto de as relações com os Estados Unidos ficarem sob a autoridade do embaixador norte-americano em Israel, David Friedman, judeu próximo do presidente Donald Trump, que consideram um defensor dos interesses israelitas e da colonização.

Friedman é também um dos responsáveis pela transferência da embaixada norte-americana de Telavive para Jerusalém, após Trump ter reconhecido em dezembro de 2017 esta cidade como a capital de Israel, rompendo décadas de consenso internacional.

O estatuto de Jerusalém é uma das questões mais sensíveis do conflito israelo-palestiniano. A cidade é considerada a "capital indivisível" de Israel, mas Jerusalém Oriental – ocupada e anexada pelos israelitas sem reconhecimento internacional – é reivindicada pelos palestinianos como a capital de um eventual futuro Estado.

O Departamento de Estado assegurou hoje que os Estados Unidos "continuam a não tomar posição" sobre as questões designadas de estatuto final, a começar pelos limites da soberania israelita sobre Jerusalém, que devem ser negociadas entre as partes.