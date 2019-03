Centenas de pessoas, incluindo combatentes, abandonam reduto do Daesh no leste da Siria

Rodi Said / Reuters

Centenas de pessoas, incluindo combatentes do autodenominado grupo Estado Islâmico (Daesh) abandonaram esta segunda-feira o último reduto destes extremistas no leste da Síria, a aldeia de Baghouz e arredores, indicou um responsável das Forças Democráticas Sírias (FDS).

Segundo Ciyager, nome de guerra de um oficial das FDS (aliança árabe-curda que é apoiada pela coligação internacional dirigida pelos Estados Unidos), cerca de 500 pessoas saíram daquela área e 200 outras devem fazê-lo ainda hoje.

Após a saída de milhares de civis durante mais de duas semanas, as FDS retomaram na sexta-feira a ofensiva contra os últimos jiadistas do Daesh no leste da Síria, na província de Deir Ezzor, mas ter-se-ão visto forçados a abrandar o avanço devido ao facto de os extremistas estarem a utilizar os civis como escudos humanos.

Apesar dos obstáculos, o porta-voz das FDS, Mustafa Bali, indicou na rede social Twitter que a batalha pela conquista de Baghouz "vai acabar em breve".

Desde sexta-feira, sete membros das FDS foram mortos, enquanto do lado oposto se registaram 18 baixas, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

Segundo o OSDH, cerca de 53.000 pessoas, principalmente familiares de jiadistas, abandonaram o último reduto do Daesh no leste da Síria desde dezembro, entre os quais mais de 5000 combatentes que foram detidos.

A guerra na Síria, desencadeada em 2011, já matou mais de 360.000 pessoas e causou milhões de deslocados e refugiados.