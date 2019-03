Brexit aumenta risco de suicídio entre agricultores no Reino Unido

A principal associação de agricultores do Reino Unido, a National Farmers Union (NFU), diz que os seus representados têm feito dezenas de chamadas para linhas de apoio aos suicidas nos últimos tempos. "Só nas últimas duas ou três semanas, tive muitos telefonemas preocupantes de agricultores que querem desistir, e que estão sob vigilância ao suicídio. Mas o que mais receio são os que não telefonam", disse Alistair Mackintosh, da NFU.

Sabe-se que as taxas de suicidos entre os agricultores são tradicionalmente elevadas em vários países – outro exemplo por vezes citado na Europa é a França. No caso do Reino Unido, além das dificuldades climáticas - secas no verão e tempestades de neve no inverno -, a indefinição em relação à forma que o Brexit vai assumir agrava a angústia da incerteza entre os profissionais dessa área.

Não é exagero afirmar que as dificuldades políticas atuais se tornaram um fator central. Um representante de outra associação do sector, a Farmer Network, usou a expressão "bomba-relógio" para descrever ao jornal "The Guardian" a situação dos industriais da pecuária que não sabem se vão poder continuar a exportar os seus carneiros após o dia 29 de março – data em que, para já, está marcada a saída da UE por parte do Reino Unido.

Números de 2001-2015 citados pela Farm Business indicam uma média de um suicídio por semana entre os agricultores britânicos. O suicídio é mesmo a principal causa de morte entre os 20 e os 34 anos nessa profissão, e já há campanhas de saúde pública especificamente destinadas a lidar com o problema.

Parte da dificuldade está em que se trata de culturas tradicionalmente conservadoras, onde a ideia de doença mental ainda tem um estigma associado. O que se tenta agora é convencer os agricultores a aplicarem a si próprios pelo menos uma fração do cuidado que põem nas suas culturas e explorações.