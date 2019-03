Acabou o estado de graça de Trudeau? Há mais uma demissão de peso no seu governo

O estado de graça de Justin Trudeau, primeiro-ministro canadiano, ia além das fronteiras do próprio país que governa. Era o anti-Trump, o que chamava os refugiados estancados nas fronteiras dos Estados Unidos para que fossem viver para o Canadá, o político que falava contra a corrupção e a desigualdade, aquele que tinha mais mulheres em posições ministeriais. Mas há um escândalo que o envolve diretamente e que mostra um lado mais “pragmático” do primeiro-ministro, palavra que alguns dos seus críticos estão a substituir por “corrupto”.

A primeira baixa foi a de Gerald Butts, conselheiro próximo de Trudeau que, num comunicado, negou as suspeitas e garantiu que a sua equipa não tinha feito nada de mal, mas que acrescentou preferir afastar-se para deixar toda a gente prosseguir com o “trabalho importantíssimo” que tem em mãos. A presidente do Gabinete de Fiscalização Orçamental do Ministério das Finanças, Jane Philpott, foi a segunda: “Tenho que continuar a seguir os meus princípios basilares, a agir de acordo com as minhas responsabilidades éticas e as minhas obrigações constitucionais. Perdi a confiança na forma como o governo escolheu lidar com este caso”, disse esta segunda-feira num comunicado divulgado na imprensa canadiana.

Trudeau foi acusado pela sua antiga procuradora geral, Jody Wilson-Raybould, de exercer - e mandatar outros para exercer - pressões sobre o Departamento de Justiça com intenção de travar o avanço de uma investigação à empresa de construção SNC-Lavalin, acusada de ter pago 47,7 milhões de dólares canadianos (cerca de 35 milhões de euros) a membros da administração líbia no tempo de Muammar Kaddafi para conseguir contratos naquele país.

Na televisão, em direto, a antiga procuradora-geral descreveu com calma as “ameaças veladas” que recebeu ao longo de quatro meses do escritório de Trudeau para aceitar um acordo no caso criminal. “Houve um esforço concertado e sustentado para influenciar politicamente o meu papel como procuradora-geral”, disse Wilson-Raybould, a primeira mulher de origens indígenas a ocupar o cargo.

E a razão pela qual se terá envolvido nesta pressão é o que leva alguns dos comentadores deste caso a utilizar a palavra “pragmático” de forma irónica. É que a empresa em questão tem sede no Quebeque, distrito eleitoral pelo qual o próprio é eleito. Segundo Jody Wilson-Raybould, que testemunhou na Casa dos Representantes, o próprio primeiro-ministro lhe terá dito para “encontrar uma solução para o caso da SNC” porque o processo judicial poderia “destruir muitos postos de trabalho e levar a SNC a mudar-se para Montreal” acrescentando precisamente aquilo que mais está a preocupar quem ainda o quer defender, a frase sobre a sua própria carreira política.

Ainda faltam sete meses para as eleições mas já há quem diga que o epíteto de grande justiceiro já não pode aparecer na propaganda da campanha para a reeleição de Trudeau, isto apesar de a própria Jody Wilson-Raybould ter dito que nada do que foi feito é ilegal, e de muita gente ter defendido a posição de Trudeau em lutar pelos mais de 3400 empregos que a SNC garante só em Montreal.

Trudeau negou que ele ou qualquer outra pessoa em seu nome ou em nome do seu governo tenha ultrapassado a lei, limitando-se a deixar claro que lutará sempre pelos empregos no Canadá “como os canadianos esperam do seu governo”.