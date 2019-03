Recuo de Corbyn “não teria acontecido se não fosse pelas nossas demissões”, diz um dos dissidentes do Labour que se juntou ao TIG

As ondas de choque no Partido Trabalhista (Labour) continuam. Descontentes com a atuação de Jeremy Corbyn nos dossiers Brexit e antissemitismo no partido, sete trabalhistas bateram com a porta. Entre eles está Chuka Ummuna, uma das vozes mais críticas de Corbyn, que deu esta sexta-feira uma entrevista ao “The Guardian”.

Ummuna revela que nunca esteve “confortável” no partido, onde se sentia com uma “corda à volta do pescoço”. E tudo porque nunca se sentiu um “político tribal”. Agora, é um dos membros do novo Grupo Independente (TIG, na sigla em inglês), composto por 11 trabalhistas e conservadores, que se transformam na quarta força política no parlamento britânico. E querem liderar o Reino Unido.

“Eu tenho um passado diferente de muita gente no Labour, tenho uma herança mista”, começa a contar ao “The Guardian”. “O meu pai era negro, um homem da classe trabalhadora que chegou da Nigéria sem dinheiro no bolso; a minha mãe era da classe média, com um pai que processou nazis em Nuremberga. Temos uma herança rica e diversa na nossa família, mas às vezes sentia que era como uma corrente à volta do meu pescoço no partido, para ser sincero.”

Quando pensou na liderança do partido, em 2015, alguns deputados explicaram-lhe que não teria o apoio deles porque achavam que “os eleitores de classe média não votaria num negro”. O TIG representa melhor o “moderno” Reino Unido, diz.

O trabalhista, embora esteja cético com o desfecho desta história, sugere que o recuo de Jeremy Corbyn, que agora admite um segundo referendo para o Brexit, é obra do novo grupo a que pertence. “Não acredito que teria acontecido se não fosse pelas nossas demissões”, garante. “Parece que tivemos mais poder no Labour estando fora do partido do que alguma vez tivemos estando dentro.”