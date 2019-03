Parlamento agarra rédeas do ‘Brexit’

Quando, há três, anos o Reino se desuniu a propósito da UE, um argumento esgrimido pelos partidários da saída foi o da soberania parlamentar. Aceite até entre europeístas — a milhas das mentiras sobre o dinheiro que jorraria para o serviço nacional de saúde e das tiradas demagógicas sobre imigrantes —, tratava-se de defender a prevalência dos representantes democraticamente eleitos pelo povo sobre execrados “burocratas não-eleitos” de Bruxelas. Hoje, pode ser apropriado falar de karma.

