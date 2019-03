“Nós somos a resistência da fronteira”

O temporal da madrugada e manhã acabava de amainar, em Cúcuta, quando um grupo de jovens entre 16 e 20 e poucos anos se reunia em torno de uma grande panela, cozinhando com fogo de lenha aos pés da ponte Simón Bolívar, que liga a cidade colombiana à sua vizinha venezuelana, San Antonio. Nisto, aproximou-se um polícia, de rádio na mão. A maioria dos jovens usava proteção contra o gás lacrimogéneo, sejam um simples trapo amarrado à cara ou uma máscara profissional.

“Hoje queremos ter uma manhã tranquila, ouviram? Sem problemas, sem violência, tranquila. Por isso retirem-se, por favor, assim que terminarem de comer”, ordena o agente, enérgico, explicando que em solo colombiano os jovens não podem preparar o armamento caseiro que utilizam contra as tropas do contestado Presidente venezuelano, Nicolás Maduro. “No entanto, do lado de lá da fronteira, debaixo ou por cima da ponte, podem fazer os vossos cocktails-molotov e usá-los como quiserem, isso não é responsabilidade nossa.”