Mais manifs em França. Março é o mês decisivo para os coletes amarelos

Mais um sábado e mais manifestações em Paris e noutras cidades francesas. “Coletes” jogam tudo neste mês de março. Presidente apresenta resultados do “Debate Nacional”, sobre as reivindicações do inédito movimento, em meados do mês

Neste sábado, decorre o chamado ATO XVI, ou seja, o 16º sábado consecutivo de manifestações dos coletes amarelos franceses em França. Ao início da tarde, decorriam diversas manifestações em Paris (pelo menos dois desfiles e três concentrações na capital) e mais de uma dezena na província – em Lille, Lyon, Marselha, Bordéus, Nantes, Toulouse… Até esta hora (15h em Paris, menos uma em Lisboa), os cortejos decorriam com alguma tensão e sob forte controlo policial, mas ainda não havia notícia de incidentes violentos graves, habituais em todas as manifestações desde que o movimento teve início, a 17 de novembro de 2018. A mobilização deste sábado é um “prelúdio” para preparar, numa espécie de “crescendo”, um autêntico tira-teimas com o poder a meados deste mês. Os “coletes” desejam manter o Presidente Emmanuel Macron e o Governo sob pressão durante os dias em que se finaliza o chamado “Grande Debate Nacional”, cujas conclusões deverão ser apresentadas em meados de março. O “Grande Debate”, sobre as reivindicações do “movimento amarelo”, foi lançado pelo chefe do Estado e teve início há quase dois meses. Desde essa altura, decorreram milhares de reuniões em todo o país. O próprio Presidente Macron participou em diversos debates com as populações e autarcas, nas regiões, à média de duas reuniões por semana e de seis horas de presença por sessão. Os “coletes” desejam que as suas principais reivindicações sejam aceites pelo poder – designadamente uma forte diminuição do IVA sobre os produtos de primeira necessidade, o aumento das pensões de reforma e dos salários mais baixos. Querem igualmente o RIC (Referendo de Iniciativa Cidadã) e a introdução do sistema proporcional nas eleições legislativas e, por conseguinte, o fim do sistema eleitoral maioritário a duas voltas que rege o escrutínio para o Parlamento francês. Mas últimas semanas, os coletes amarelos franceses têm perdido apoio junto da população francesa devido designadamente à extrema violência que tem marcado boa parte das suas manifestações. Talvez porque sintam que os "coletes" têm agora menos apoios populares, o Governo e a Presidência acentuaram, para hoje e para os próximos dias, o discurso repressivo contra os “casseurs” (vândalos e extremistas) e o que chamaram os “coletes amarelos cúmplices” das violências.