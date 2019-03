“Israel está envergonhado”. “O povo está contigo”. Benjamin Netanyahu divide israelitas

Centenas de israelitas exigiram este sábado, em manifestações em Telavive e Jerusalém, a demissão do primeiro-ministro israelita, enquanto partidários de Netanyahu saíram também à rua para manifestar apoio ao chefe do Governo que poderá ser acusado por corrupção.

O Ministério Público israelita anunciou, na sexta-feira, a intenção de acusar Benjamim Netanyahu por corrupção.

"Netanyahu, Israel está envergonhado", foi o lema projetado na fachada de um edifício na praça Habima, em Telavive, e que marcou o início da manifestação contra o primeiro-ministro.

O protesto foi convocado por partidos de esquerda e terminou na sede do partido de Netanyahu, o Likud.

A deputada do partido de esquerda Meretz, Michal Rozin, que falava aos manifestantes, pediu a demissão do primeiro-ministro israelita.

"Netanyahu deveria ter iniciado o seu discurso com as palavras: Eu renuncio", disse, enquanto os manifestantes entoavam cânticos como "Corrupto, vai para casa" e "Só os corruptos temem os tribunais".

"Está na hora de Netanyahu partir" e "Ministro do Crime" foram algumas das mensagens nos cartazes dos manifestantes, que estiveram sempre separados das manifestações de apoio pela polícia.

Também em Jerusalém dezenas de pessoas concentraram-se junto à residência do chefe do Governo e fizeram ouvir as mesmas reivindicações.

Os apoiantes do primeiro-ministro manifestaram-se no centro de Telavive agitando bandeiras israelitas e empunhando cartazes onde se podia ler "Netanyahu, o povo está contigo" e "Netanyahu, meu primeiro-ministro".

A polícia não indicou estimativas do número de manifestantes. Na sexta-feira, depois de anos de investigações, o procurador-geral Avijai Mandelblit anunciou a intenção de acusar o primeiro-ministro por corrupção, fraude e abuso de confiança.

O Ministério Público entende que há indícios suficientes de favorecimento a empresas de comunicação a troco de cobertura favorável para Netanyahu e sua mulher Sara, bem como de ter recebido presentes caros de milionários em troca de favores políticos.

Ainda que a acusação seja formalizada, Netanyahu não é obrigado a demitir-se, mas, se for reeleito em abril, o parlamento e o Supremo Tribunal podem pedir a sua renúncia.

O chefe do Governo considerou que tudo não passa de "uma caça às bruxas" e assegurou que continuará a "servir como primeiro-ministro muitos e muitos anos" porque "todas as acusações vão cair".

Netanyahu assinou, na semana passada, uma aliança entre três partidos de direita com vista às legislativas antecipadas de 09 de abril.