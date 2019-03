Fiasco de Hanói podia ter sido pior

A mesa para o almoço já estava posta e a seguir haveria a assinatura de uma declaração conjunta. Nada fazia prever que a segunda cimeira Trump-Kim acabasse abruptamente ao fim da manhã de quinta-feira, sem acordo e com as duas partes a apresentarem versões contraditórias sobre o inesperado desfecho. Em Seul, os primeiros comentários oficiais exprimiam evidente deceção, mas na China, outro parceiro indispensável para a paz no Nordeste da Ásia, a reação foi mais sóbria. “Nem tudo está perdido”, proclamava ontem um jornal do Partido Comunista Chinês (PCC).

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)