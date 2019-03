‘Empate técnico’ entre Índia e Paquistão

Depois da escalada de tensão entre a Índia e o Paquistão, com abate de aviões de parte a parte e tiroteios em Caxemira, o risco de um confronto militar de grande escala entre as duas potências nucleares abrandou, defendem analistas contactados pelo Expresso. A principal incógnita é saber quais serão os próximos passos de primeiro-ministro indiano. O ultranacionalista Narendra Modi está em baixa de popularidade e vai enfrentar eleições até maio.

“A libertação de um piloto indiano, o discurso apaziguador do primeiro-ministro paquistanês, a pressão da sociedade civil e as reações internacionais permitem um otimismo cauteloso sobre um desanuviamento da tensão militar”, afirma Daniel Pinéu, professor de Relações Internacionais do Amsterdam University College.