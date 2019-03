Venezuela. Equador prolonga declaração de emergência devido a entrada de venezuelanos

O Governo do Equador anunciou que vai prolongar pelo menos mais este mês a declaração de emergência em diversas províncias, em vigor desde o ano passado, devido ao incomum fluxo migratório de cidadãos venezuelanos.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros, em comunicado, informou que a declaração de emergência no âmbito da mobilidade humana atinge as províncias de Carchi (fronteira com a Colômbia), Pichincha (cuja capital é Quito) e Oro (na fronteira com Peru), que foram as mais afetadas nos últimos meses pela chegada de cidadãos venezuelanos.

O vice-ministro interino, Alfonso Morale, confirmou a extensão da medida durante a VII edição do Conselho Nacional de Mobilidade Humana, um mecanismo de diálogo sobre a questão da migração. De acordo com dados do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nos últimos quatro anos entraram no Equador mais de 1,3 milhões de venezuelanos, dos quais cerca de 250 mil ainda permanecem no país.

A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de janeiro, quando o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamou presidente da República interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro. Guaidó, 35 anos, contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres.

Nicolás Maduro, 56 anos, no poder desde 2013, recusou o desafio de Guaidó e denunciou a iniciativa do presidente do parlamento como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos.

A maioria dos países da União Europeia, entre os quais Portugal, reconheceram Guaidó como Presidente interino encarregado de organizar eleições livres e transparentes, tal como o Brasil. A repressão dos protestos antigovernamentais desde 23 de janeiro provocou já dezenas de mortos, de acordo com várias organizações não-governamentais.