“Trump terá de enfrentar os seus alegados crimes de uma forma ou de outra”

Michael Cohen, ex-advogado do Presidente dos EUA, Donald Trump, foi “totalmente cooperante” durante o depoimento desta quinta-feira, que decorreu à porta fechada, na comissão do Congresso que investiga a possível ingerência russa nas eleições de 2016. A avaliação é do presidente da comissão dos serviços de informação da Câmara dos Representantes, Adam Schiff. O democrata anunciou que Cohen voltará na próxima quarta-feira para responder a mais perguntas.

Foi a terceira vez esta semana que o antigo advogado de Trump respondeu perante o Congresso. Na quarta-feira, numa audição pública de várias horas, Cohen acusou o seu antigo patrão de ter infringido a lei já enquanto Presidente e afirmou que Trump teve conhecimento prévio da divulgação pela WikiLeaks de emails roubados à sua rival na corrida à presidência, Hillary Clinton.

“Michael Cohen essencialmente confirmou o que há muito se suspeitava: que Trump está diretamente envolvido em vários crimes, incluindo fraude, conspiração, violação das leis de financiamento de campanhas, manipulação de testemunhas, entre outros”, sintetiza Jossif Ezekilov, editor da plataforma digital de notícias Rantt Media. “Ele testemunhou até 14 diferentes crimes de que Trump pode ser culpado, sem incluir o eventual conluio com autoridades russas. O patamar para o ‘impeachment’ [processo de destituição presidencial] parece ter sido alcançado com este depoimento”, acrescenta ao Expresso.

“Qualquer manobra contra a investigação de Mueller terá pouca importância se ‘impeachment’ avançar”

Cohen deverá começar a cumprir em breve uma pena de três anos de prisão por ter mentido ao Congresso sobre o projeto de construção de uma Trump Tower em Moscovo, juntamente com outras acusações. Em 2017, apresentou uma declaração em que garantia que as negociações para dar seguimento ao projeto tinham cessado em janeiro de 2016. Na realidade, como veio depois a confirmar, as negociações estenderam-se até junho daquele ano, quando Trump já tinha sido apontado como o candidato republicano às eleições.

Trump não lhe pediu explicitamente para mentir ao Congresso mas Cohen acreditava estar a seguir instruções implícitas para o fazer, revelou ainda. O ex-advogado também afirmou não ter provas diretas de que existiu conluio entre a campanha de Trump e o Kremlin, apenas suspeitas de que algo irregular terá ocorrido. O alegado conluio, repetidamente negado pelo Presidente e por Moscovo, é uma peça-chave da investigação do procurador especial Robert Mueller, cujas conclusões devem ser anunciadas em breve.

“O depoimento de Cohen dá novo fôlego aos esforços democratas para levar a Administração à justiça. Tem havido muita especulação de que Trump tentará ocultar o relatório completo de Mueller, através do seu novo procurador-geral, mas isso não será suficiente para o fazer desaparecer e fará com que o Presidente pareça ainda mais culpado”, sentencia Jossif Ezekilov. “Qualquer manobra de Trump para acabar com a investigação de Mueller também terá pouca importância se os democratas avançarem com o ‘impeachment’, tendo em conta tudo aquilo que já se sabe”, sublinha.

“Afinal, o ‘impeachment’ é um ato político e não precisa de atingir o patamar de provas que um julgamento criminal exigiria. Em síntese, Trump terá de enfrentar os seus alegados crimes de uma forma ou de outra durante o tempo que lhe resta no cargo”, remata ao Expresso.