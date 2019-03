O epicentro do terramoto registou-se 64 quilómetros a sul da cidade de Juliaca, no sul do país

Um sismo com a magnitude de 7,1 na escala de Richter atingiu esta sexta-feira o Perú, segundo avança a agência Reuters. O centro de aviso de tsunamis do Pacífico não prevê, para já, um tsunami de proporções destrutivas. Há uma semana, o Equador foi atingido por um sismo de 7,5.