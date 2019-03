Pedofilia. Cardeal George Pell alega “irregularidade fundamental” e pede anulação de condenações

O cardeal australiano George Pell alega que as suas condenações por abuso sexual de crianças devem ser anuladas ou o julgamento repetido devido a uma “irregularidade fundamental”. Pell foi considerado culpado pelo abuso sexual de dois rapazes num veredicto proferido em dezembro mas que só foi divulgado esta semana por impedimentos legais.

“Houve uma irregularidade fundamental no processo de julgamento porque o acusado não foi pronunciado na presença do júri como requerido”, lê-se no recurso. Este é um dos três motivos apontados no recurso apresentado a 21 de fevereiro e agora tornado público. O cardeal também contesta que o júri se tenha baseado nas provas de apenas uma vítima, além de sinalizar um alegado erro por ter sido negada à defesa a apresentação de uma “representação visual”. Este pedido, feito nas alegações finais, pretendia mostrar que os eventos relatados não eram possíveis.

Pell, que se encontra sob custódia, deverá dar seguimento ao recurso depois de ser condenado a 13 de março. O cardeal, que até dezembro era a terceira figura do Vaticano, torna-se assim o mais alto responsável da Igreja Católica a receber uma condenação deste tipo.

“Vergonha, solidão e depressão”, disse uma das vítimas. A outra morreu de overdose

O júri concluiu que o tesoureiro do Vaticano, atualmente com 77 anos, abusou de dois meninos do coro de uma catedral de Melbourne em 1996. Na altura, Pell era arcebispo da cidade australiana e abusou dos rapazes, ambos com 13 anos, depois de lhes dizer que estavam em apuros por terem bebido vinho da comunhão. O então arcebispo obrigou-os a praticar atos indecentes, tendo abusado novamente de um deles no ano seguinte.

O tribunal ouviu o depoimento de uma das vítimas, a outra morreu de overdose de drogas em 2014. A vítima sobrevivente afirmou ter experimentado “vergonha, solidão e depressão” por causa do abuso. “Como muitos sobreviventes, levei anos a perceber o impacto na minha vida”, acrescentou.

Defensor de valores tradicionais e do celibato dos padres

O cardeal australiano destacou-se como um grande defensor dos valores católicos tradicionais, assumindo frequentemente posições conservadoras e defendendo o celibato dos padres. Pell foi chamado a Roma em 2014 para tratar das finanças do Vaticano, sendo considerado a terceira figura na hierarquia.

No entanto, a sua carreira ficou manchada primeiro por alegações de que havia encoberto casos de abuso sexual de crianças por padres e, mais tarde, por ter sido ele próprio um abusador. Pell foi destituído do círculo interno do Papa em dezembro, tendo o seu mandato como tesoureiro do Vaticano expirado no último domingo.