Lula autorizado a sair da prisão para assistir ao funeral do neto

Lula da Silva foi autorizado pelo Ministério Público Federal a sair da prisão para estar presente no funeral do neto, conta o Globo. Arthur Lula da Silva, de sete anos, morreu com meningite esta sexta-feira, em São Paulo.

Lula vai viajar num avião disponibilizado pelo Governo do Paraná, a pedido da Polícia Federal daquele Estado. A defesa de Lula garantiu este cenário baseando o requerimento na Lei de Execucação Pena, que permite a saída de presos para velórios e enterros de familiares, conta este artigo da "Folha de São Paulo".

A cerimónia terá lugar onde a ex-primeira dama Marisa Letícia foi cremada, em fevereiro de 2017.

O neto de Lula da Silva deu entrada num hospital de Santo André bem cedo esta manhã, com um "quadro instável" e morreu cinco horas depois. O "agravamento do quadro infeccioso" foi fatal, conta o Globo.