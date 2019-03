Hong Kong poderá prolongar o prazo de permanência das irmãs que fugiram da Arábia Saudita

As autoridades de Hong Kong estão a avaliar a possibilidade de estenderem o prazo para Rawan e Reem (nomes fictícios), as duas irmãs sauditas que fugiram do reino árabe, possam permanecer nesta região chinesa. Depois de seis meses ‘presas’ no local sem o passaporte – após um plano falhado de fuga para a Austrália –, as duas irmãs, de 18 e 20 anos, estão em risco de serem deportadas depois de ter terminado na quinta-feira o prazo de autorização de permanência em Hong Kong.

Rawan e Reem, que se converteram recentemente ao Cristianismo, arriscam-se a ser detidas, chicoteadas ou mesmo condenadas à pena de morte.

Segundo Michael Vidler, advogado das irmãs sauditas, as suas clientes pediram a extensão do prazo para continuarem em Hong Kong, enquanto aguardam pelos vistos. O objetivo é poderem pedir asilo noutro país.

“Recebemos a informação por parte do Departamento da Imigração de Hong Kong que receberam o nosso pedido para as duas cidadãs sauditas serem autorizadas a permanecer na região. Esperamos que esta extensão do prazo seja autorizada e permita que as minhas clientes obtenham entretanto um visto”, disse o advogado.

“Queremos ir para um terceiro país seguro”

Entretanto, as duas irmãs sauditas divulgaram um comunicado em que se manifestam receosas face ao risco de poderem vir a ser deportadas no futuro e enfrentarem a pena de morte por terem renunciado ao Islão. Rawan e Reem denunciaram ainda a opressão a que estavam sujeitas na Arábia Saudita, assumindo-se como prisioneiras do pai e dos irmãos mais velhos e das regras ultraconservadoras do país.

“Queremos ir para um terceiro país seguro o mais rapidamente possível. Esperamos também desesperadamente que isso aconteça muito em breve e que o governo de Hong Kong nos continue a permitir ficar aqui até lá”, afirmaram as irmãs em comunicado.

Foi na noite de 6 de setembro de 2018, que Rawan e Reem se colocaram em fuga, num plano idealizado ao longo de dois anos através de mensagens trocadas pelo WhatsApp. As duas irmãs compraram dois bilhetes para um voo com destino a Melbourne (Austrália) e com escala em Hong Kong, mas assim que saíram do avião foram impedidas de prosseguir viagem, na sequência de uma ordem explícita do consulado saudita. Entretanto, Rawan e Reem conseguiram fugir de novo. Dirigiram-se a um balcão e tentaram comprar um novo voo com destino à Austrália, mas foram novamente travadas pelas autoridades sauditas.

Nos últimos seis meses, as duas jovens mudaram 13 vezes de hotel para escaparem das autoridades sauditas e evitarem ser deportadas para o seu país. A Amnistia Internacional e várias ONGs têm feito apelos para travar o regresso das duas cidadãs à Arábia Saudita.