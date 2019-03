Ex-Presidente argentino Carlos Menem ilibado de acusações relacionadas com ataque a centro judaico

Um tribunal de Buenos Aires ilibou esta quinta-feira o antigo Presidente argentino Carlos Menem das acusações de interferência na investigação a um atentado de 1994 contra um centro judaico. O ataque com explosivos matou 85 pessoas e provocou pelo menos 300 feridos.

Segundo o advogado de Menem, o ex-chefe de Estado ficou “aliviado” com a deliberação. No entanto, um grupo de vítimas criticou a decisão do tribunal, afirmando que o Executivo de Menem sabia que o ataque à Associação Mutual Israelita Argentina estava iminente e nada fez para o impedir.

A acusação pedia uma pena de quatro anos de prisão para o antigo Presidente, alegando que ele ordenou um encobrimento da investigação. O julgamento, que durou quatro anos, envolveu um total de 13 acusados.

O Irão foi responsabilizado pelo ataque mas nega qualquer envolvimento.

Supressão de provas, interferência política e morte de procurador especial

Decisões judiciais anteriores concluíram que a investigação estava ferida de irregularidades, corrupção e interferência política.

Desta vez, o tribunal mandou prender o ex-juiz Juan José Galeano, que liderou a investigação e acabou por ser destituído, bem como o antigo chefe dos serviços de informação Hugo Anzorreguy. Galeano, que se declarou inocente, recebeu uma sentença de seis anos de prisão por supressão de provas e peculato. Anzorreguy irá cumprir quatro anos e meio de prisão.

Carlos Telledin, que negociava carros em segunda mão e vendeu a carrinha que continha os explosivos, foi condenado a três anos e meio de prisão.

Em 2015, o procurador especial Alberto Nisman foi encontrado morto no seu apartamento na véspera de apresentar provas perante o Congresso. Nisman tinha acusado a então Presidente Cristina Kirchner de encobrir o envolvimento iraniano no ataque, uma alegação que a ex-chefe de Estado sempre negou.