“Despojos de Obama”. Os dias loucos (e assustadores) após a chegada de Donald Trump à Casa Branca

Eram tratados como inimigos, alguns foram ameaçados. O ambiente no interior do Conselho Nacional de Segurança era de tal forma pesado que os funcionários começaram a viver quase num estado de paranóia: procuravam lugares seguros para falar, usavam aplicações de mensagens encriptadas até para contactarem com a família. Pelo menos uma das pessoas disse que todas as noites, a caminho de casa, chorava. Chamaram-lhes “Obama holdovers” [“Os despojos de Obama”, em tradução livre] quando decorriam os primeiros dias da administração de Donald Trump. O ambiente de caos, incerteza e medo é agora descrito através de uma investigação do “Político”.

“Foi chocante ver esta equipa perder-se no caos, a ignorar a legalidade e a ética, bem como a mostrar uma hostilidade profunda para com os profissionais de carreira. Qualquer pessoa que eu encontr, que tivesse trabalhado lá naquele período, parece ainda estar a tremer e em choque com a experiência. Acabaram por ser um rascunho para a forma como a administração Trump planeou governar”, dizia Jeffrey Prescott, um antigo funcionário do Conselho Nacional de Segurança que manteve o contacto com algumas pessoas.

Hoje recordam aqueles dias como “loucos”, “nauseabundos” e “assustadores”. Foram tempos que o “Politico” descreve como tortura, em que aos funcionários era pedido para tomarem decisões dúbias, eticamente e profissionalmente questionáveis, ignorando factos apenas para satisfazer os caprichos do Presidente.

Um dos antigos funcionários recorda-se de ter informado um dos novos quadros nomeados por Trump de que a Casa Branca devia rever uma proposta de ordem executiva que poderia colocar em causa a proteção de Direitos Humanos. “Isto pode fazer com que o Presidente seja muito mal visto”, recorda-se de ter dito. “O Presidente não quer saber daquilo que achas e quanto mais cedo perceberes isso, melhor”, recorda-se de ter ouvido em resposta.

Para descrever estes dias, a publicação falou com mais de 30 antigos e atuais funcionários daquele órgão que é responsável para coordenação e gestão da política externa e segurança nacional dos EUA. Quase todos serviram ainda durante o mandato do primeiro responsável do Conselho Nacional de Segurança nomeado por Trump: Michael Flynn aguentou 24 dias no cargo e acabou por sair depois de se ter provado que prestou falsas declarações ao FBI. Seguiu-se H. R. McMaster, que duraria cerca de um ano em funções. Quase todos, atuais e ex-funcionários, pediram anonimato. Têm medo, ainda têm medo.

Um terço da sala chorava

Não há em português uma tradução exata para a chamada “ pep talk ”. Será algo como uma conversa animadora, para dar alento ou esperança. E foi isso mesmo que Susan Rice, conselheira para a Segurança Nacional durante a presidência de Barack Obama, fez a 9 de novembro de 2016, um dia após a vitória de Donald Trump na corrida à Casa Branca.

Os funcionários juntaram-se numa sala para saber o que vinha a seguir. Descreve o “Politico” que um terço da pessoas ali presentes choravam e todas elas estavam em choque. A maioria dos que ali se juntaram nesse dia eram do grupo de elite de especialistas da Casa Branca: boa parte tinham sido nomeados por Obama e estes, sobretudo, sabiam que o seu lugar estava em risco a partir do dia de tomada de posse do novo Presidente. Os restantes - e eram a maioria - eram funcionários públicos sem influência partidária que juraram servir o Conselho enquanto instituição, independentemente de quem é o líder.

Os novos nomeados de Trump demoraram a chegar. Alguns apreceram apenas a poucos dias da tomada de posse e as condições em que a transição de funções se realizou esteve longe das ideais.“Preparámos tudo intensamente para quando chegassem. No entanto, não temos qualquer conhecimento de que algum deles tenha lido o que lhes demos”, referiu um funcionário. O mesmo foi dito e repetido por outros. A preocupação maior era a de saber quem ocupava que cargo e não as questões a tratar: “não estavam interessados no material que preparamos. Era mais ‘porque está esta equipa organizada desta forma?’ Ou 'quem é esta pessoa?’ ou ‘quem é o responsável?’ ou “quem é o diretor?’”

Só duas semanas após o começo de funções, Flynn reuniu todo o pessoal para se apresentar, louvar Trump e discursar sobre a necessidade de os EUA terem uma nova abordagem nas relações com a Rússia. “Ele achava que a Rússia não era um problema.” No dia em que, numa conferência de imprensa, anunciou que “estava a pôr oficialmente o Irão nas notícias”, muitos funcionários foram apanhados de surpresa. Anúncios como este levam meses a ser discutidos e preparados. No entanto, os diretores para as áreas do Médio Oriente apenas se tinham reunido com Flynn por pouco mais de meia hora.

Para que melhor sirva o Presidente

São vários os episódios relatados ao “Politico” que exemplificam a incompetência e o clima tenso dos primeiros dias de um novo Conselho. Ao longo do primeiro mês, por exemplo, os funcionários que foram herdados do tempo de Obama continuavam a usar o mesmo cartão de identificação, que tinha um tom de verde ligeiramente diferentes dos cartões mais recentes dos novos funcionários. A diferença de tonalidades funcionava quase como uma espécie de "estrela de David" que diferenciava os trabalhadores. Os mais antigos eram tratados com desdém, afastados de conversas e reuniões. Com o tempo, todos receberam novos cartões.

A entrada do novo conselheiro, McMaster, haveria de acalmar os problemas e restituir os procedimentos tradicionais, bem como algumas formas de trabalho mais parecidas com as que foram praticadas pelas anteriores administrações. Haveria também de ganhar inimigos e de criar resistências. Um ano depois, foi despedido por Donald Trump. John Robert Bolton é o novo conselheiro para esta área e, contam os que ainda ali trabalham, está muito mais próximo de Flynn do que de McMaster. Isso mete-lhes medo. Outra vez.

“Fazer política de Segurança Nacional é mesmo difícil. Envolve decisões de vida ou de morte. Se se é Presidente, deveria desejar-se ter disponível a melhor informação possível e analisar o que o Governo lhe dá para analisar. O 'processo' é que nos dá a informação”, sublinhou Joshua Geltzer, que era um dos nomeados de Obama para a área do contraterrorismo e que ainda serviu Trump durante as primeiras semanas.

Em resposta ao “Politico”, que questionou a Casa Branca sobre estas alegações dos funcionários, a administração criticou o trabalho anteriormente feito no Conselho Nacional de Segurança e defendeu que Tump “herdou um CNS inchado e disfuncional, que distorceu grosseiramente o equilíbrio entre as agências de governo e a Casa Branca”. “O Presidente reconheceu estes problemas imediatamente e corrigiu-os com, entre outras coisas, uma ordem executiva que reestrutura e reorganiza o CNS para que melhor sirva o Presidente e os americanos.”