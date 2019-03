Depois de Trump defender Kim Jong-un, pais de Otto Warmbier voltam a acusar o “diabólico regime” norte-coreano da morte do filho

Donald Trump diz que “é horrível” o que aconteceu a Otto Warmbier, o estudante norte-americano que foi preso pelo regime norte-coreano em janeiro de 2016 e que chegou aos Estados Unidos em coma, morrendo pouco depois da libertação, em junho de 2017. Trump, que se encontrou esta semana com o líder da Coreia do Norte na capital do Vietname, revelou que não acredita que Kim Jong-un tivesse conhecimento da situação de Warmbier.

“Eu não acho que os altos quadros soubessem o que se passava. (...) Os outros reféns chegaram extremamente saudáveis, o Otto chegou numa condição terrível. (...) Eu não acredito que ele [Kim Jong-un] o tivesse autorizado, não tinha vantagem nisso. Aquelas prisões são duras, acontecem coisas más. Ele sente-se mal por isso, só soube depois. Ele conhecia o caso muito bem. Há muita gente, nessas prisões e campos há muita gente. Sentiu-se muito mal. Muitas coisas más aconteceram ao Otto. (...) Kim disse-me que não sabia e eu vou tomar como boa a palavra dele.” Foi assim que o Presidente dos Estados Unidos reagiu à pergunta sobre se o caso Warmbier tinha surgido em Hanói. O título da CNN, com estas declarações, diz: “Trump novamente ao lado de um ditador, diz que acredita que Kim não sabia de Warmbier”.

Getty Images

No dia seguinte, os pais do estudante norte-americano voltaram a falar sobre o assunto, numa declaração escrita à CNN. “Fomos respeitosos durante esta cimeira. Agora temos de falar”, pode ler-se noutro artigo da CNN. “Kim e o seu regime diabólico são responsáveis pela morte do nosso filho Otto. Kim e o seu regime diabólico são responsáveis por crueldade e desumanidade inimagináveis. Nenhuma desculpa ou elogio podem mudar isso." Depois de um processo contra o regime da Coreia do Norte, um juiz de Washington decretou, em dezembro, que Fred e Cindy Warmbier recebessem 440 milhões de euros pelo crime.

O 'poster'

Otto Warmbier estava numa excursão a Pyongyang quando foi preso no início de 2016. O jovem norte-americano terá sido levado pelas autoridades norte-coreanas por roubar um 'poster' de propaganda de um hotel. Warmbier, que foi libertado no início do verão de 2016, chegou em estado de coma aos Estados Unidos. E morreu pouco depois.

De seguida, começou a trama, com versões diferentes, peças que não encaixavam, contava na altura este artigo do Expresso. Por um lado, a médica legista encarregada de examinar o corpo de Warmbier garantia que não detetara quaisquer sinais de tortura; por outro, os pais do estudante, em entrevista à Fox News, denunciaram que o filho teria sido “torturado sistematicamente” pelos norte-coreanos. Contorcia-se “violentamente” e reproduzia “sons inumanos”. Os membros estariam deformados. Teria menos dentes: “Alguém usou um alicate”.

KHAM/GETTY IMAGES

“Não sabemos o que lhe aconteceu”, acabaria por sentenciar a médica legista, Lakshmi Sammarco, que se disse “surpreendida” com a versão dos pais do jovem. Não havia sinais de “trauma” nos dentes, garantia. Sammarco observou apenas algumas cicatrizes, sendo que uma delas, num pé, ficou por explicar.