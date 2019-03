Coreia do Norte contraria versão dos EUA sobre falta de acordo e diz que a sua posição não mudará

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte, Ri Yong-ho, sublinhou esta quinta-feira que a posição de Pyongyang não mudará em eventuais conversações futuras com os EUA. A cimeira do Vietname entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, terminou sem acordo. No entanto, contrariando a versão de Trump, o chefe da diplomacia de Pyongyang garantiu que a sua delegação pediu um alívio parcial das sanções e não o seu levantamento total.

Após a interrupção súbita das negociações na reunião de dois dias, o Presidente norte-americano disse que Kim se ofereceu para desmantelar todo o complexo de Yongbyon, o centro de pesquisa e produção que constitui o coração do programa nuclear da Coreia do Norte. Mas, em troca, Kim queria que todas as sanções fossem levantadas, algo que Washington não estava preparada para oferecer, acrescentou Trump.

O ministro norte-coreano insiste que o seu país fez propostas “realistas”, incluindo o desmantelamento completo de Yongbyon sob a supervisão de observadores americanos. “Esta proposta foi a maior medida de desnuclearização que poderíamos tomar na situação presente, tendo em conta o atual nível de confiança entre a Coreia do Norte e os EUA”, sublinhou. Em troca, Pyongyang pediu apenas o levantamento parcial de sanções que “dificultam a economia civil e a subsistência do nosso povo”, disse.

“ Oportunidade criada em Hanói poderá ser difícil de repetir ”

Considerando que poderá ser difícil que a oportunidade criada por esta cimeira se repita, Ri Yong-ho esclareceu que “a posição principal” da Coreia do Norte “permanecerá invariável” e que as suas propostas “não mudarão”, “mesmo que os Estados Unidos proponham novas negociações no futuro”.

Após as declarações do chefe da diplomacia norte-coreana, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, que participou na cimeira de Hanói, reafirmou que Pyongyang “basicamente pediu o alívio integral das sanções”. A delegação norte-coreana foi “bastante expansiva relativamente ao que estava preparada para fazer em Yongbyon mas não ficou totalmente clara a extensão completa do que estavam preparados para oferecer”, precisou. Os EUA estão ansiosos por voltarem a sentar-se à mesa das negociações, anunciou ainda.

Yongbyon é a única fonte conhecida de plutónio na Coreia do Norte mas acredita-se que o país tenha pelo menos duas outras centrais onde o urânio é enriquecido. Quando a delegação americana se referiu a uma segunda central de enriquecimento de urânio, além da de Yongbyon, a delegação norte-coreana ficou “surpreendida” com o que os Estados Unidos sabiam, disse Trump.

“A segurança do povo americano sempre acima da política”

No voo de regresso aos EUA, Trump assegurou ao primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, e ao Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, que as negociações com Pyongyang são para continuar, disse a assessora de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders.

“O Presidente Obama recusou abandonar um mau acordo com o Irão. O Presidente Trump recusa cometer o mesmo erro com o Irão, a Coreia do Norte ou qualquer outro. O Presidente Trump colocará sempre a segurança do povo americano acima da política”, acrescentou, mais tarde, a porta-voz no Twitter.