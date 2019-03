Canadá aprova processo de extradição de diretora financeira da Huawei para os EUA

O Governo do Canadá deu nesta sexta-feira "luz verde" para o início do processo de extradição para os Estados Unidos da América da diretora financeira da gigante tecnológica chinesa Huawei, Meng Wanzhou, que foi detida em Vancouver. "Funcionários do Departamento de Justiça do Canadá emitiram hoje uma autorização para iniciar formalmente o processo de extradição no caso de Meng Wanzhou", anunciou o Ministério da Justiça canadiano em comunicado.

Meng, filha do fundador da Huawei, foi presa pelas autoridades do Canadá a pedido dos Estados Unidos no dia 1 de dezembro, quando fez escala em Vancouver a caminho do México, numa medida que causou uma crise diplomática entre Otava e Pequim.

Após a detenção da diretora da Huawei no Canadá, a China respondeu com a detenção de dois cidadãos canadianos: o diplomata Michael Kovrig e o empresário Michael Spavor, acusado de colocar em risco a segurança nacional do gigante asiático.

É esperado que Meng, que está atualmente em liberdade sob fiança e proibida de deixar a sua casa em Vancouver, no oeste do Canadá, compareça, no dia 6 de março, perante a Supremo Tribunal da província de British Columbia para iniciar o processo de extradição. O Ministério da Justiça do Canadá explica que, "durante a audiência de extradição, o Ministério Público apresentará argumentos detalhados nas suas alegações, nas quais as provas serão apresentadas".

Em janeiro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou a Huawei, duas empresas filiadas e Meng Wanzhou de 13 acusações de fraude e conspiração para, alegadamente, ignorar as sanções impostas por Washington ao Irão.