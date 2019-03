Ameaçada de morte, cidadã britânica que se juntou ao Daesh teve que mudar de campo de refugiados

Shamima Begum, a cidadã britânica que fugiu para a Síria, em 2015, para se juntar ao Daesh, e o seu filho tiveram que mudar de campo de refugiados por questões de segurança.

Segundo o “Guardian”, a jovem, de 19 anos, e o seu bebé – que se encontravam num campo de refugiados no norte da Síria – foram transferidos esta sexta-feira para outro campo de refugiados localizado na fronteira com o Iraque após terem recebido ameaças de morte. A informação foi avançada pelo advogado Tasnime Akunjee que está a preparar-se para viajar em breve para a Síria.

“Posso confirmar que Shamima foi transferida com o seu bebé do campo de refugiados de Al-Hol por questões de segurança. Ela e a criança foram ameaçados por outros refugiados”, afirmou o advogado ao jornal britânico.

A defesa está a analisar todas as questões legais para poder resgatar o bebé, depois de o ministro do Interior britânico ter dito na Câmara dos Comuns que “nenhum menor pode sofrer se um pai perder a cidadania britânica”. Entretanto, a família diz estar a “considerar todos os meios legais” para contestar a intenção de o Governo britânico retirar a cidadania de Shamima.

A cidadã britânica, de 19 anos, insiste que quer regressar com o seu filho ao Reino Unido, depois de a família ter enviado uma carta, na semana passada, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, divulgada pela BBC, em que alega que o Governo “não pode simplesmente abandoná-la” porque nasceu no país.

A família admite ainda que o caso da filha é “para ser julgado nos tribunais do Reino Unido” se as leis não permitem que um cidadão fuja do país para juntar-se ao Daesh.

De acordo com a lei internacional, nenhum cidadão pode não ter nacionalidade, pelo que uma das alternativas passava por Shamina solicitar a cidadania do Bangladesh, país de onde é natural a família, mas essa hipótese foi entretanto recusada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do país. Se o Executivo britânico avançar mesmo com a medida, a jovem poderá tentar solicitar a nacionalidade holandesa, uma vez que o seu marido, um combatente do Daesh, é holandês.