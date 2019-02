Rawae e Reem podem ser deportadas para a Arábia Saudita. “Os nossos quartos são celas, pais e irmãos os guardas prisionais”

Rawan e Reem, as duas irmãs sauditas que fugiram do reino e estão há quase seis meses 'presas' em Hong Kong, podem ser deportadas esta quinta-feira para a Arábia Saudita. A autorização de permanência na região chinesa termina esta quinta-feira ao final do dia, pelo que necessitam de obter vistos para evitarem ser deportadas para a Arábia Saudita. Depois de terem renunciado ao Islão, arriscam-se a ser detidas, chicoteadas ou mesmo condenadas à pena de morte.

O advogado Michael Vidler explicou que as suas clientes pediram a extensão do prazo para continuarem em Hong Kong, enquanto aguardam pelos vistos. Mas o prazo oficial termina esta quinta-feira.

Enquanto alimentam a esperança de poderem viver em liberdade longe do reino árabe, Rawan e Reem, de 18 e 20 anos, admitem estar ansiosas e nervosas com o que virá depois. “Morte. Nós tememos ser mortas por crimes de honra”, confessou ao “Guardian” Rawan, a irmã mais velha.

Admitindo que conhecem histórias trágicas no seu país, a outra irmã Reem teme voltar a ser alvo de violência física e psicológica em casa e vítima da opressão do reino. “Os nossos quartos são celas e os nossos pais e irmãos são os guardas prisionais. No fundo, a Arábia Saudita é uma grande prisão”, acrescentou.

As duas jovens – que dizem que hoje em dia conseguem fazer coisas normais como ver séries na Netflix, andar de calças de ganga e ténis ou pintar os lábios –, querem um novo rumo nas suas vidas. “Sinto que todo este tempo foi desperdiçado. Sinto como se tivesse desperdiçado toda a minha vida na Arábia Saudita. Sinto que ainda não comecei a minha vida, que estou a começar do zero”, afirmou Reem.

Seis meses em fuga

Foi na noite de 6 de setembro de 2018, durante uma viagem da família à capital do Sri Lanka, que Rawan e Reem se colocaram em fuga após conseguirem retirar os seus passaportes da mala dos pais, num plano arquitetado ao longo de dois anos.

Chegadas ao aeroporto internacional de Colombo, as duas irmãs compraram dois bilhetes para um voo com destino a Melbourne (Austrália) e com escala em Hong Kong. Mas assim que saíram do avião no aeroporto de Hong Kong, dois homens dirigiram-se a ambas e pediram-lhes os passaportes informando que havia um problema com os vistos da Austrália.

Reem e Rawan ficaram assim impedidas de prosseguir viagem, na sequência de uma ordem explícita do consulado saudita. Entretanto, as irmãs conseguiram fugir de novo. Dirigiram-se a um balcão e tentaram comprar um novo voo com destino à Austrália, mas, pela segunda vez, foram travadas pelas autoridades sauditas.

Desde essa altura, as duas jovens têm mudado de hotel com frequência para evitarem ser deportadas para o seu país. Segundo o advogado, os passaportes sauditas foram cancelados de forma a travar uma nova fuga.

Este caso faz lembrar outras histórias semelhantes com jovens sauditas: como a de Dina Ali Lasloom, que tentou pedir asilo na Austrália, em abril de 2017, e acabou detida em Manila e deportada para o reino; a de Rotana Farea e Tala Farea, duas irmãs sauditas que fugiram da família e se suicidaram nos EUA, em 2018, ou ainda a de Rahaf Mohammed, que se barricou em janeiro num quarto de hotel em Banquecoque para evitar ser devolvida à Arábia Saudita e que conseguiu asilo no Canadá.