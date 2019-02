Pastor sul-africano ressuscita um morto. Colegas protestam

Entre os mais indignados conta-se um que há anos foi ao céu e tirou selfies com Jesus, as quais depois vendeu aos fiéis

Não é inédito na história das religiões, ou pelo menos nas histórias que as religiões têm contado ao longo da história. Um morto é trazido à presença de um homem alegadamente santo. O santa reza, põe-lhe as mãos e o homem regressa à vida. No passado domingo, o vídeo de um milagre desse tipo foi mostrado no canal de um pastor sul-africano chamado Alph Lukau.

Lukau dirige a Alleluia Ministries International, um grupo pentecostal (os pentecostais acreditam que a fé é algo que se experiencia diretamente, não apenas através de rituais) e é conhecido pelos gestos espetaculares que pratica. No serviço agora em causa, começou por curar várias pessoas que se encontravam em cadeiras de rodas. De repente, as cadeiras apareceram vazias e as pessoas de pé, sem necessidade de canadianas.

A seguir apareceu um homem num caixão, imóvel e vestido de branco. Lukau começa a rezar e o homem levanta-se, com olhar de espanto. Depois, é-lhe servido um prato de comida. O vídeo foi partilhado por mais de 600 mil pessoas no YouTube. No entanto, por mais habituados que os fiéis estejam aos milagres, desta vez parece ter sido demais.

A reação nas redes sociais foi desde a troça até ao protesto indignado. Ninguém ficou mais indignado do que outros pastores pentecostais que acusaram Lukau de estar a desacreditar a sua fé. Entre esses pastores estava um que há poucos anos contou ter ido ao céu e matado o demónio.



"Um mínimo de sete milgares extraordinários"



Lukau depressa arrepiou caminho, fazendo saber que se tinha limitido a "completar um milagre que Deus já tinha iniciado". Garantiu que não conhecia previamente o ressuscitado, nem voltara a vê-lo depois do milagre. Mas o caso já atingira dimensão suficiente para levar o presidente do país, Cyril Ramaphosa, a pronunciar-se.

Embora notando que constitucionalmente o Estado não pode interferir em matérias religiosas, Ramaphosa disse na quarta-feira: "Aqueles que fazem coisas que são completamente chocantes, que tentam enganar a nação inteira e dizem que alguém foi levantado dos mortos, na verdade estão a manchar o nome do Senhor, de Deus e das Igrejas".

A Comissão dos Direitos Culturais, Religiosos e Linguísticos, um organismo oficial que em 2017 publicou um relatório sobre práticas religiosas duvidosas (entre outros casos, citava o do pastor que foi ao céu e vendeu 'selfies' tiradas com Jesus) iniciou uma investigação. O seu vice-presidente já disse que, embora mantenha uma "mente aberta", vai tentar perceber como é que as leis da natureza puderam ficar em suspenso.

Três funerárias contactadas pela igreja de Lukau também anunciaram a intenção de se queixar. Mas ele talvez não fique demasiado intimidado. Conforme explica, na sua Igreja os milagres são o pão nosso de cada dia. "Vocês vão sair daqui com um mínimo de sete milagres extraordinários", anunciou ele no passado domingo.