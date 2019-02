Nicarágua liberta dezenas de pessoas presas durante protestos do ano passado

A Nicarágua libertou dezenas de pessoas presas durante os protestos do ano passado, horas antes de o Governo e líderes da oposição retomarem o diálogo. A organização não-governamental Comissão Permanente de Direitos Humanos revelou que os detidos começaram a sair das prisões na manhã desta quarta-feira. Ainda não se conhece o número de pessoas libertadas.

As conversações foram interrompidas em junho do ano passado depois de o Presidente do país, Daniel Ortega, ter recusado a convocação de eleições antecipadas. Os protestos, que arrancaram em abril, começaram por ser contra as mudanças no sistema de Segurança Social mas evoluíram para pedidos de demissão de Ortega, no poder desde 2007.

As manifestações antigovernamentais foram alvo de uma violenta repressão, tendo resultado em mais de 300 mortos e mais de 700 detidos. Grupos de direitos humanos afirmam que mais de 600 das pessoas detidas continuam presas.

Da cadeia para a prisão em casa

Alguns dos prisioneiros cantaram o hino nacional quando foram informados de que poderiam voltar a casa. Entre 100 e 150 pessoas foram transferidas das cadeias para prisão domiciliária, revelou fonte judicial citada pelos media locais.

Ao chegarem para as conversações com vista a uma resolução da crise política, os membros da Aliança Cívica, um grupo que junta várias forças da oposição, disseram que a sua principal exigência é a libertação de todos os detidos durante os protestos.

Apesar de assinalar a libertação de alguns detidos como um sinal positivo, Valeska Valle, uma das representantes da oposição, disse que a medida não é suficiente. “Foram colocados em prisão domiciliária. Queremos insistir na sua liberdade”, disse, citada pela BBC.