Netanyahu rejeita acusações que qualifica como uma “caça às bruxas”

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou nesta quinta-feira as acusações de corrupção que lhe foram dirigidas, qualificando o processo como uma "caça às bruxas" politicamente motivada a menos de dois meses das eleições legislativas israelitas. Numa intervenção transmitida pela televisão, Netanyahu reagiu à decisão do procurador-geral israelita, Avichai Mandelblit, que hoje anunciou que tinha decidido acusar o chefe do governo israelita por corrupção, fraude e abuso de confiança.

Netanyahu classificou o momento escolhido pelo procurador-geral para anunciar tal decisão, a cerca de seis semanas das eleições legislativas antecipadas israelitas, como "ultrajante", acusando os opositores de esquerda de estarem a conduzir uma "caça às bruxas sem precedentes". "A pressão da esquerda funcionou", declarou o primeiro-ministro conservador, afirmando que as recomendações do procurador-geral ameaçam a democracia do país.

Benjamin Netanyahu disse ainda que as acusações contra ele são mentiras e um "libelo (ou calúnia) de sangue", assegurando que tenciona desmascarar todas as denúncias. O político declarou também que pretende "continuar a servir como primeiro-ministro por muitos, muitos anos", acrescentando que "todas as acusações vão cair". "Estou 400% seguro disso", reforçou.

Num comunicado do Ministério da Justiça, Avichai Mandelblit indicou nesta quinta-feira ter aceitado as recomendações da polícia para acusar Netanyahu em três diferentes casos, que aguardam uma audiência final.

O procurador refere ter a intenção de acusar Netanyahu por ter recebido subornos para promover alterações ao nível da regulação que valiam centenas de milhões de dólares para a empresa de telecomunicações Bezeq, em troca de uma cobertura favorável no portal de informação Walla, propriedade daquela empresa. Mandelblit também acusará o chefe do governo israelita de fraude e abuso de confiança em dois outros casos.

Embora esperada há semanas, a decisão de Mandelblit, 40 dias antes das legislativas antecipadas de 9 de abril, pode alterar a situação eleitoral e ameaça o longo "reino" de Netanyahu, 69 anos, que disputa um quinto mandato após perto de 13 anos no poder. Netanyahu nega qualquer irregularidade e o seu partido, o Likud (direita), já denunciou uma "perseguição política". De acordo com a lei israelita, mesmo acusado o primeiro-ministro não é obrigado a demitir-se.

Benjamin Netanyahu, ou "Bibi" como é também conhecido, é, de acordo com as sondagens, o mais bem colocado para formar uma coligação governamental após as legislativas antecipadas, mas analistas consideram que a pressão política devido aos processos judiciais poderá ser muito forte e obrigar qualquer nova coligação a refletir sobre se o mantém ou não como líder.