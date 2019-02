Índia-Paquistão. Depois de tiros e bombas, as mentiras nas redes sociais que intoxicam os povos: “Tem sido uma loucura”

Quando a linha do cessar-fogo, em Caxemira, deserdou a própria ideia e testemunhou a passagem de bombas indianas rumo ao território paquistanês, na madrugada de terça-feira, estávamos perante o primeiro capítulo armado entre as duas nações em décadas. Índia e Paquistão entraram em guerra em 1971, pela disputa do território que conhecemos atualmente como Bangladesh.

A tensão continuou. A Índia afirmou na altura que destruiu um campo militar e que matou 40 paramilitares, algo negado pelo Paquistão. O primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, considerou que se tratou de uma “violação da linha de controlo”, garantindo que o país “tem direito a uma resposta apropriada, tem direito a autodefesa”.

Na madrugada de quinta-feira, já depois de ambos os governos alegarem que teriam abatido aviões do inimigo, sendo que o Paquistão afirmava ter capturado um piloto, houve trocas de tiros, explica a “Time”. Nos dias anteriores já se observara um atentado, mortes em tiroteios, escalada dos impostos nas trocas comerciais e até ameaças de cortes de água, revela esta timeline da revista “Time”.

SOPA Images/Getty Images

O conflito armado é o último estádio antes da tragédia que se adivinha em qualquer cenário bélico, mas há um fenómeno, já identificado e muito badalado no país, a regar com gasolina o humor dos dois povos. Têm circulado nos dois países vídeos falsos, fotografias e mensagens manipuladas nas redes sociais, incendiando ainda mais o clima, conta a Reuters.

O Paquistão, que abateu dois caças indianos, disse na altura que capturara os dois pilotos. A Índia respondeu, informando que só havia um piloto desaparecido em combate. A seguir, o Paquistão admitiu que só tem um em custódia, publicando depois um vídeo de um piloto a responder a algumas perguntas.

Pelo meio, houve um outro vídeo colocado a circular, supostamente de um dos pilotos. Afinal, aquelas imagens pertenciam a um acidente num evento aéreo, em fevereiro, em Bengaluru, na Índia. A pólvora e a desinformação, como em tantos outros conflitos, seguem de mão dada.

TAUSEEF MUSTAFA/GETTY IMAGES

Os canais são os tradicionais: Messenger, Twitter, Facebook e WhatsApp. A ideia é, naturalmente, retirar informações do contexto, inventar factos e intoxicar as populações.

“Tem sido uma loucura desde terça-feira”, disse à Reuters Partik Sinha, cofundador do Alt News, um site de fact-checking. Os pedidos para confirmação de dados e informações têm surgido de todos os lados, tanto de jornalistas como de utilizadores das redes sociais. “Há tanta coisa que sabemos que é mentira, mas não temos capacidade para fazer fact-check a tudo.”

Alt News

Outro exemplo, à boleia da Reuters: um grupo no Facebook, o Amit Shah, publicou na terça-feira fotografias que mostravam supostamente o cenário dantesco de destruição em solo paquistanês. Havia destroços, ruínas e corpos. As partilhas multiplicaram-se. Afinal, tratava-se de imagens de um terramoto em 2005, em Caxemira, descortinou a Alt News. O universo intoxicável é imenso: cerca de 450 milhões de pessoas têm smartphones na Índia.

Os linchamentos públicos motivados por falsas mensagens, amplamente noticiados no verão passado por todo o mundo e que até mereceram medidas por parte do WhatsApp (limitação de mensagens encaminhadas nos grupos, por exemplo), já haviam comprovado quão vulnerável pode ser um povo desinformado.