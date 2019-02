Governante britânico demite-se e acusa May de permitir “humilhação” do país

O secretário de Estado das Pescas do Reino Unido demitiu-se esta quinta-feira, explicando que o faz por a primeira-ministra ter admitido a possibilidade de adiar a saída da União Europeia. George Eustice escreve numa carta a Theresa May que o faz “com tremenda tristeza”, dado que o Governo permitiu a “humilhação final” por parte de Bruxelas.

O anúncio feito anteontem pela governante e as votações parlamentares de ontem fazem com que o Parlamento possa, em dias sucessivos a partir de 12 de março, votar a favor ou contra o plano que May tenha para propor; em caso de chumbo, aprovar ou recusar uma saída sem acordo; em caso de rejeição desta, votar um pedido de adiamento a submeter à UE. Tendo em conta a aritmética da Câmara dos Comuns, isto dificulta muito uma saída sem acordo.

“Dado que o Parlamento fica com o controlo direto dos acontecimentos, quero estar livre para participar no debate crucial que decorrerá nas próximas semanas”, escreve Eustice. O demissionário, apoiante do Brexit, promete votar a favor do acordo proposto pela primeira-ministra, cuja tenacidade elogia. Recorda que apoiou as ideias de May desde o início, “ao contrário de outros”, e apesar de “recuos pouco edificantes”.

Liberdade primeiro, conversa depois

Agora, porém, é opinião do ex-secretário de Estado que é Bruxelas quem passará a “ditar os termos de qualquer adiamento pedido e da humilhação final do nosso país”. A seu ver, “a Comissão Europeia não teve um comportamento honrado durante as negociações”, pois “deliberadamente, tornou qualquer avanço lento e difícil”.

Eustice defende que Londres deve ter “a coragem” de sair sem acordo, “reivindicando liberdade e conversando depois”. Garante que o ministério onde serviu, o da Agricultura (chefiado por Michael Gove, arauto do Brexit), “abraçou mais do que qualquer outro as oportunidades geradas pela saída da UE”.

Eurocético de gema, em 1999 Eustice foi candidato a deputado pelo Partido da Independência do Reino Unido (UKIP). Aderiu ao Partido Conservador no tempo de David Cameron, de quem foi adido de imprensa. Está no Parlamento desde 2010, representando o círculo de Camborne e Redruth, na Cornualha.