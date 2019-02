Genro de Trump encontra-se com príncipe herdeiro saudita pela primeira vez desde assassínio de Khashoggi

O conselheiro da Casa Branca Jared Kushner, que é também genro do Presidente dos EUA, Donald Trump, encontrou-se esta terça-feira com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. É a primeira vez desde o assassínio do jornalista Jamal Khashoggi que Kushner e Salman se encontram, sublinha a Al Jazeera.

As conversações na capital saudita, Riade, focaram-se em estratégias para “aumentar a cooperação” entre os dois países, bem como esforços para resolver o conflito israelo-palestiniano, revelou a Casa Branca em comunicado. “Adicionalmente, eles discutiram formas de melhorar as condições de toda a região através do investimento económico”, acrescentou a nota.

A passagem por Riade faz parte de uma digressão de Kushner pelo Médio Oriente, que já o tinha levado ao Bahrein e aos Emirados Árabes Unidos.

Encontro de genros na Turquia

Na quarta-feira, o genro de Trump encontrou-se com o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, com um plano de paz para a região como único ponto da agenda. Também presente na reunião esteve o ministro turco do Tesouro e das Finanças, Berat Albayrak, que é genro de Erdogan. O encontro demorou duas horas, segundo a agência estatal de notícias da Turquia, e não foram reveladas informações adicionais.

Jamal Khashoggi foi assassinado no consulado saudita em Istambul a 2 de outubro do ano passado. Crítico da administração de Salman, o jornalista deslocou-se àquela dependência com a intenção de obter os documentos necessários para se casar com a sua noiva turca. Riade começou por dizer que Khashoggi deixou o consulado vivo antes de anunciar que tinha sido morto por elementos alheios ao príncipe herdeiro.

Khashoggi e guerra no Iémen ausentes de declaração

O Congresso americano criticou a Casa Branca pela relutância em responsabilizar a Arábia Saudita pelo assassínio de Khashoggi, que residia nos EUA e era colunista do jornal “The Washington Post”.

Em dezembro, o Senado aprovou uma resolução que responsabilizava diretamente Salman pelo assassínio e uma segunda resolução para acabar com a assistência militar americana na guerra no Iémen, liderada por uma coligação saudita.

Nem Khashoggi nem a guerra no Iémen foram mencionados na declaração da Casa Branca sobre a deslocação de Kushner a Riade.