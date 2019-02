Egito. Discussão entre maquinistas terá originado acidente de comboio que causou 25 mortos

Uma discussão entre maquinistas terá estado na origem do acidente de comboio na estação de Ramsis, no centro do Cairo, que causou na quarta-feira pelo menos 25 mortos e 47 feridos, vários deles com gravidade.

Segundo o procurador-geral, Nabil Sadek, uma locomotiva sem condutor embateu numa barreira da estação, causando uma explosão seguida de incêndio. Nessa altura, várias pessoas que se encontravam na estação foram atropeladas pela composição ou não conseguiram escapar às chamas.

O comboio seguia em excesso de velocidade e sem condutor, que se ausentou no momento do acidente – esquecendo-se de travar a composição – para discutir com outro maquinista cuja composição estava a bloquear o caminho.

O maquinista já foi interrogado pelas autoridades e em breve voltará a ser confrontado com mais questões. O procurador-geral ordenou a abertura de um inquérito para apurar, com exatidão, todas as causas do acidente, que foi um dos piores dos últimos anos no Egito.

Na quarta-feira, o ministro egípcio dos Transportes, Hisham Arafat, anunciou a sua demissão na sequência da tragédia.

Uma vez que várias vítimas ficaram desfiguradas, as autoridades revelaram que será necessário realizar exames de ADN para proceder à sua identificação.

Os acidentes ferroviários são frequentes no Egito. Só em 2017 registaram-se 1793 acidentes com comboios em todo o país.

O acidente ferroviário mais fatal ocorreu há 17 anos quando mais de 300 pessoas morreram na sequência de um incêndio num comboio de alta velocidade que partiu do Cairo com destino ao sul do país.