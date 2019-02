Colecionador americano tinha dois mil ossos humanos em casa

Eram parte de uma coleção com 42 mil objetos que um engenheiro e missionário do Indiana adquiriu, muitas vezes de forma ilegal, ao longo de 80 anos

Um norte-americano reformado tinha cerca de dois mil ossos humanos na sua casa em Indiana, nos Estados Unidos. Os ossos, que o FBI estima provirem de umas quinhentas pessoas, terão sido quase todos retirados de sepulturas de nativos americanos. Faziam parte de uma coleção de dezenas de milhares de objetos arqueológicos adquiridos ao longo de décadas por Don Miller, um engenheiro elétrico que morreu em 2015, aos noventa anos.

Foi em 2014 que o FBI fez um raide à casa de Miller, mas só esta semana, após cinco anos de investigações, é que o chefe da secção que lida com roubos de objetos artísticos, Tim Carpenter, falou publicamente sobre os ossos. Sabia-se que Miller tinha em casa peças antigas chinesas, colombianas e muitas outras - não fazia segredo disso, convidando com frequência pessoas a ver os objetos - mas os ossos eram mantidos fora de vista.

Transacionar ossos de nativos é ilegal desde 1990, mas a coleção em causa, ou pelo menos o grosso dela, terá sido adquirida antes daquela data. Miller, que dizia ter estado no Projeto Manhattan (que produziu a bomba atómica) antes de trabalhar como engenheiro num centro de aviação naval, teve uma vida posterior como missionário que o levou a países pobres em diversos continentes.

O futuro engenheiro e missionário contou que começara a sua coleção aos dez anos, quando descobriu pontas de flecha na quinta da família. Embora não se saiba exatamente como adquiriu cada peça, é quase certo que muitas lhe tenham chegado às mãos por vias que hoje seriam consideradas ilegais, e nalguns casos talvez o fossem logo na altura.

Após o raide do FBI, Miller - que não chegou a ser formalmente acusado de nada - mostrou-se disponível para colaborar nas investigações, Contudo, não chegou a ter tempo de esclarecer tudo o que as autoridades queriam saber. Isso não impediu que neste momento já tenham sido devolvidas peças a Espanha, Colômbia (cerâmica com quinhentos anos) e Equador, entre outros países. Como o número total de peças na coleção ronda as 42 mil, grande parte dela ainda não encontrou o seu destino final.