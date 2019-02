Cimeira entre Trump e Kim termina abruptamente sem acordo

O Presidente dos EUA, Donald Trump, vai deixar o Vietname sem a assinatura de um acordo sobre desnuclearização com o seu homólogo da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

O almoço de trabalho desta quinta-feira foi cancelado, terminando abruptamente o segundo e último dia da cimeira na capital do Vietname, Hanói.

David Nakamura, repórter do jornal “The Washington Post”, partilhou no Twitter uma fotografia da sala de refeições do hotel Metropole, “onde as delegações não chegaram a aparecer”.

Antes disso, quando questionado sobre se estava pronto para abandonar os seus programas nucleares, Kim respondeu: “Se eu não estivesse disposto a fazer isso, não estaria aqui agora.” “Essa deve ter sido a melhor resposta alguma vez ouvida,” afirmou Trump.

“A velocidade não é importante para mim”, reitera Trump

Sentado à frente de Trump a uma mesa de conferências, cada um com os respetivos assessores e intérpretes, Kim não esclareceu o que a “desnuclearização” implicaria, limitando-se a dizer: “Espero que nos deem mais tempo para conversar. Mesmo um minuto é precioso.”

Washington exige que Pyongyang desista de todos os seus programas nucleares e de mísseis, enquanto a Coreia do Norte pede a remoção do chapéu de chuva nuclear dos EUA para os seus aliados asiáticos, como a Coreia do Sul e o Japão.

“Tenho dito desde o início que a velocidade não é importante para mim. Aprecio bastante que não haja testes nucleares, de mísseis, nada disso – aprecio muito isso. O Presidente Kim e eu queremos fazer o acordo certo”, enfatizou Trump. Pyongyang não realiza testes de mísseis balísticos nucleares ou intercontinentais desde o final de 2017.

“Momentos maravilhosos, como uma cena de um filme de fantasia”, descreve Kim

Questionado sobre se estava confiante quanto à assinatura de um acordo, o líder norte-coreano disse, através de um intérprete: “É muito cedo para dizer mas não diria que estou pessimista. Pelo que sinto agora, tenho a sensação de que bons resultados virão.” Segundo a agência Reuters, esta terá sido a primeira resposta de Kim a um jornalista estrangeiro.

“Deve haver pessoas que nos veem a ter momentos maravilhosos, como uma cena de um filme de fantasia. Desenvolvemos muitos esforços até agora e é tempo de os mostrar”, acrescentou.

De país isolado a “potência económica”?

Trump voltou a sublinhar o potencial da Coreia do Norte se um acordo for assinado, reiterando que o país isolado poderia tornar-se uma “potência económica”. Questionado sobre se também estavam a discutir direitos humanos, o Presidente norte-americano disse que estavam a discutir tudo.

Os dois líderes fizeram uma pausa depois de cerca de meia hora de conversações para passearem no pátio arborizado do hotel. Da agenda constavam ainda um almoço, entretanto cancelado, e uma cerimónia conjunta de assinatura de um acordo.

Em junho do ano passado, da cimeira de Singapura, a primeira vez que um Presidente dos EUA em funções e um líder norte-coreano se encontraram, resultou uma declaração vaga em que Kim prometeu trabalhar para a desnuclearização da península coreana. No entanto, houve poucos progressos desde então.