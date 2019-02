Caxemira. Índia pede regresso seguro e imediato do piloto capturado pelo Paquistão

A Índia apela ao regresso seguro e imediato do piloto capturado pelo Paquistão depois de o seu caça ter sido abatido na mais recente escalada de tensões entre os dois países. O homem, que se identifica como Abhinandan Varthaman, surge de olhos vendados e cara ensanguentada num vídeo divulgado pelo Exército paquistanês.

Nova Deli declarou que “se opõe veementemente à exibição vulgar pelo Paquistão de um elemento ferido da Força Aérea Indiana em violação de todas as normas do direito internacional humanitário”.

O Ministério indiano das Relações Exteriores disse que convocou o alto comissário em exercício do Paquistão, Syed Haider Shah, e apresentou um firme protesto contra a violação do espaço aéreo indiano por Islamabad e o ataque a postos militares.

Modi em silêncio, Khan lembra arsenais nucleares

Na noite de quarta-feira, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, ainda não tinha feito quaisquer comentários sobre a recente escalada de tensões em Caxemira, mas encontrava-se reunido com chefes militares na sua residência na capital. Já o seu homólogo paquistanês, Imran Khan, apelou ao diálogo, lembrando os arsenais nucleares de ambos os países. “A História diz-nos que as guerras estão cheias de erros de cálculo. A minha pergunta é: tendo em conta as armas que temos, podemos dar-nos ao luxo de cometermos erros de cálculo?”, disse.

Tanto Islamabad como Nova Deli anunciaram esta quarta-feira terem abatido caças um do outro, um dia depois de aviões de guerra indianos terem atacado em território paquistanês pela primeira vez desde a guerra de 1971.

A situação precipitou-se após o atentado suicida de 14 de fevereiro que matou pelo menos 40 polícias paramilitares indianos na Caxemira controlada por Nova Deli. O ataque foi reivindicado pelo grupo terrorista Jaish-e-Mohammed (JeM), cujo principal desígnio é separar da Índia a região disputada e fundi-la com o Paquistão.

Na terça-feira, Nova Deli lançou um ataque aéreo contra o que disse ser uma base de treino de militantes do JeM. As autoridades indianas afirmaram que um grande número de combatentes do grupo foi morto, enquanto Islamabad garantiu que o ataque foi um fracasso e não causou vítimas.

EUA, UE e China apelam à moderação

O major-general Asif Ghafoor, porta-voz das Forças Armadas do Paquistão, comunicou esta quarta-feira que dois caças indianos tinham sido abatidos depois de entrarem no espaço aéreo paquistanês. Um dos caças caiu no lado indiano da fronteira em Caxemira e o outro no lado paquistanês, tendo um piloto sido capturado, referiu.

Após o ataque aéreo de terça-feira, o Secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, falou separadamente com os ministros das Relações Exteriores da Índia e do Paquistão, apelando a que se evitasse “mais atividade militar”. Também a China e a União Europeia fizeram um apelo à moderação de ambas as partes.