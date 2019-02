Campo de tiro usa colmo alvo a imagem de jovem que fugiu para o Daesh e quer voltar para o Reino Unido

Uma imagem com o rosto de Shamima Begum, a jovem que fugiu com 15 anos para a Síria, que se juntou ao Daesh e que recentemente pediu para voltar ao Reino Unido, foi usada como alvo num campo de tiro na província de Wirral, perto de Liverpool. Os responsáveis pelas instalações asseguram que tiveram vários pedidos dos seus clientes, que além da jovem podem disparar sobre figuras mediáticas, incluindo Donald Trump e Margaret Thatcher.

“Os alvos despertam reações fantásticas e conversas que permitam às pessoas uma leveza, diversão e despertar a criança que há dentro delas”, justificou o campo Ultimate Airsoft, num comunicado enviado ao programa da BBC que denunciou o caso. “Os alvos nem sempre refletem visões pessoais e não queremos aceitar o terrorismo. Mas depois de ouvirmos a entrevista de Begum, em que ela demonstrou uma enorme falta de empatia, decidimos ouvir os nossos clientes e usá-la como alvo.”

O campo de tiro é frequentado por crianças de pelo menos seis anos.

Shamima, hoje com 19 anos e grávida, disse numa recente entrevista exclusiva ao britânico “The Times”, que queria voltar ao Reino Unido. Há quatro anos, Shamima dirigiu-se até ao aeroporto de Gatwick, em Londres, na companhia das amigas Amira Abase, 15 anos, e Kadiza Sultana, de 16 anos, para embarcar num voo com destino à Turquia. Chegou à Síria com a finalidade de se tornar numa noiva da jiad. Uma vez em Raqqa, “candidatou-se para casar com um homem entre os 20 e 25 anos e que falasse inglês”. Dez dias depois estava casada com um holandês de 27 anos e convertida ao Islão.

Entretanto, o Governo do Reino Unido anunciou que pretende revogar o passaporte, tirando a Shamima a cidadania britânica.