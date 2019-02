Argélia. Centenas de jornalistas protestam contra a censura 

Uma dezena de jornalistas argelinos que participavam esta quinta-feira numa concentração no centro de Argel contra "a censura" foram detidos pela polícia, constatou uma jornalista da agência France-Presse.

Uma centena de jornalistas da imprensa escrita e do audiovisual, de meios públicos e privados, concentraram-se ao final da manhã desta quinta-feira para denunciar as pressões sofridas devido a restrições de cobertura do movimento de contestação atual, impostas, segundo eles, "pela (sua) hierarquia".

"Não à censura", "4.º poder, não uma imprensa às ordens", gritaram os manifestantes, tão numerosos quanto os polícias que os cercavam.

Mais tarde pediram a libertação dos colegas levados em carrinhas da polícia.

A Argélia conta há perto de uma semana com um movimento de contestação em massa contra a perspetiva de um quinto mandato do Presidente Abdelaziz Bouteflika, no poder desde 1999.

Os media audiovisuais públicos argelinos e as televisões privadas, de empresários próximos do poder, ignoraram o movimento de protesto durante vários dias, indica a AFP.

Jornalistas da rádio nacional argelina afirmaram que o silêncio tinha sido imposto pela sua hierarquia e aproveitaram para denunciar a ausência de neutralidade, com um "tratamento excecional" reservado ao campo do presidente Bouteflika e "restritivo para a oposição".

A organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) afirmou na quarta-feira que as autoridades argelinas estavam a fazer "todo o possível para amordaçar os media" que pretendiam cobrir o movimento de contestação e denunciou "interpelações, agressões, proibição de cobertura de acontecimentos, confiscação de material, pressão sobre os media públicos, redução da velocidade da rede internet".

Ao anunciar em 10 de fevereiro a decisão de se voltar a apresentar ao escrutínio presidencial, o chefe de Estado pôs termo a longos meses de incerteza, mas desencadeou uma contestação inédita desde há vários anos devido à amplitude nacional, mobilização e palavras de ordem dirigidas diretamente ao chefe de Estado e ao seu círculo mais próximo.