A WikiLeaks negou que Donald Trump tivesse tido conhecimento de que os 'e-mails' prejudiciais para Hillary Clinton, sua opositora nas presidenciais de 2016, iam ser divulgados dias antes da Convenção Democrata. E, ao contrário do que Michael Cohen disse esta quarta-feira na Câmara dos Representantes, Julian Assange nunca ligou a Roger Stone, antigo estratega da campanha presidencial de Donald Trump,

“Julian Assange nunca telefonou a Roger Stone”, assegurou a WikiLeaks através das redes sociais. O arquivo da WikiLeaks foi tornado publico a “A 16 de março de 2016, com mais de 30 mil 'e-mails' e 'e-mails' com anexos enviados por e para o servidor privado de Hillary Clinton enquanto era secretária de Estado”. Esta data não foi, no entanto, a data em que os 'e-mails' em causa se tornaram públicos, foi apenas lançado o 'site' de pesquisa de documentação. As comunicações em causa só seriam divulgadas meses mais tarde.

Esta quarta-feira na primeira de três audições na Câmara dos Representantes (e a única pública), Michael Cohen afirmou que o então candidato republicano soube antecipadamente que seriam divulgados 'e-mails' através da WikiLeaks que prejudicariam a campanha de Hillary Clinton.

Segundo Cohen, o então também candidato presidencial recebeu, em julho de 2016, uma chamada de Roger Stone, seu associado, comunicando-lhe que acabara de falar com Julian Assange a esse respeito. Com a chamada em alta-voz, afirmou o seu ex-advogado, Trump terá comentado: “Isso seria ótimo”. No entanto, recordou a WikiLeaks, informou em junho de 2016, ou seja, um mês antes do suposto telefonema, que estava iminente a publicação de 'e-mails'.