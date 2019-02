Trump soube antecipadamente dos emails contra Hillary Clinton na WikiLeaks, garante Cohen

Tal como esperado, Michael Cohen, ex-advogado de Donald Trump afirmou esta quarta-feira perante a Câmara dos Representantes norte-americana, onde se encontra, que o atual Presidente dos EUA soube antecipadamente que seriam divulgados e-mails através da WikiLeaks que prejudicariam a campanha de Hillary Clinton.

Segundo Cohen, o então também candidato presidencial recebeu, em julho de 2016, uma chamada de Roger Stone, seu associado, comunicando-lhe que acabara de falar com Julian Assange a esse respeito. Com a chamada em alta-voz, afirmou o seu ex-advogado, Trump terá comentado: “Isso seria ótimo”.

Cohen disse também que Trump estava ciente de que membros de sua campanha - incluindo Donald Trump Jr, Jared Kushner e Paul Manafort - se encontraram com uma personalidade russa que se oferecera para prejudicar a sua oponente.

“Lembro-me de estar com o sr. Trump, provavelmente no início de junho de 2016, quando algo estranho aconteceu. Don Jr. entrou na sala e caminhou até ao pé pai, atrás da mesa dele - o que era algo incomum. Pude ouvi-lo dizer claramente, inclinando-se para o pai e falando em voz baixa: 'A reunião está marcada.' Ao que o sr. Trump respondeu: 'Ok, bom… me avise. '”