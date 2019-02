“Trump é um racista, um vigarista e uma fraude”: ex-advogado do presidente dos EUA já está a falar no Congresso

As partes que já se conhecem do discurso que Michael Cohen, ex-advogado de Donald Trump, se prepara para fazer na Câmara dos Representantes norte-americana mostram que outrora maior confidente do presidente dos Estados Unidos afinal nunca teve a melhor opinião sobre ele.

O diário de "The Guardian" publicou esta terça-feira alguns trechos do antecipada intervenção e neles lê-se, por exemplo, que Trump nunca quis ser presidente, vendo sim a sua campanha como uma oportunidade de marketing. Há também revelações sobre a reunião na Trump Tower, na qual alegadamente membros da equipa de Trump se encontraram com russos próximos de Putin e a garantia - isto acreditando em Cohen, que só tem a ganhar se denunciar os alegados negócios pouco claros de Trump - de que a equipa do agora presidente sabia que um dos seus mais próximos conselheiros estava a tentar que o Wikileaks revelasse o conteúdo dos emails democratas que tanto prejudicaram Hillary Clinton em 2016.

No seu testemunho deverá contar também alguns episódios que presenciou e que o levaram a considerar que o Presidente dos Estados Unidos é "racista". Além disso, segundo Cohen, Trump mentiu sobre os seus negócios na Rússia, nomeadamente sobre os planos para a construção de uma outra Trump Tower em Moscovo e terá obrigado o próprio advogado a fazer o mesmo. Esta situação levou Cohen a classificar o seu ex-cliente como "um vigarista" e "uma fraude".